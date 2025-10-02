Topo

Notícias

Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol, alerta governo

02/10/2025 17h40

O Brasil registra 59 notificações relacionadas à intoxicação por metanol até a tarde desta quinta-feira (2). O balanço foi apresentado pelo ministro Alexandre Padilha, em entrevista à imprensa na Sala de Situação, instalada pelo governo para monitorar os casos e coordenar as medidas de resposta. 

Dessas 59, 11 já tem a detecção laboratorial da presença do metanol por um Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs). Há ainda um 12º caso, do rapper Hungria, em que a presença do metanol foi detectada em exame feito no hospital onde o paciente está internado, em Brasília. 

Notícias relacionadas:

"Tem um 12º, que é um caso aqui de Brasília. Nossa equipe está acompanhando desde o início da internação este caso, nós já temos a informação que foi detectada a presença do metanol no exame feito no hospital onde esse paciente está internado. Então, a gente já pode colocar que são 12 confirmados", afirmou Padilha. 

Apenas uma morte decorrente desse tipo de intoxicação foi confirmada pelo Ministério da Saúde no estado de São Paulo. Mais sete óbitos seguem em investigação, sendo dois em Pernambuco e os outros cinco também em São Paulo. 

 

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Venezuela condena "incursão ilegal" de caças dos EUA (comunicado)

Wall Street fecha com novos recordes

Congresso argentino dá novo golpe em Milei em meio a protestos

Petróleo cai para seu nível mais baixo em 5 meses

Terremoto de magnitude 5,8 atinge província de Santiago del Estero, na Argentina, diz GFZ

Trump determina que EUA estão em guerra contra cartéis de drogas, diz documento enviado ao Congresso

Ministério da Saúde recomenda que população evite bebida destilada

Homem acha onça-parda no telhado de casa, laça bicho e aciona resgate no PR

Covid-19 causou metade das mortes por vírus respiratórios em 4 semanas

Vigilância Sanitária e PCDF interditam distribuidora após caso Hungria

Guarda Suíça apresenta uniforme mais sóbrio para ocasiões especiais