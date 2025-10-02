Bombardeios israelenses em Gaza deixam pelo menos 13 mortos, incluindo um membro do MSF

Os bombardeios israelenses mataram pelo menos 13 pessoas em toda Gaza nesta quinta-feira (2), informou a agência de Defesa Civil do território, entre elas um funcionário da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, cuja agência de resgate opera sob a autoridade do Hamas, disse que 10 pessoas morreram em vários ataques aéreos no centro de Gaza, enquanto outras duas morreram no sul e uma criança morreu em um bombardeio na Cidade de Gaza, o maior centro urbano do território.

O hospital Mártires de Al Aqsa em Deir al Balah informou ter recebido nove corpos após múltiplos ataques na região.

Entre as vítimas estava Omar al Hayek, de 26 anos, funcionário do MSF, que morreu em um bombardeio contra um grupo de civis no centro de Deir al Balah, segundo o hospital e sua família.

"Soubemos que alguns de nossos funcionários ficaram feridos e foram enviados ao hospital Mártires de Al Aqsa", indicou Karin Huster, chefe da equipe médica do MSF em Gaza.

"Quando chegamos, descobrimos que um dos nossos colegas estava morto e outros quatro ficaram feridos", declarou à AFP.

"As consequências serão trágicas para suas famílias e para nossa equipe. Basta de assassinatos, seletivos ou não, isso é inaceitável", destacou.

O hospital Nasser também confirmou duas mortes no sul, na área de Khan Yunis.

