Bolsas de NY fecham em alta com rali de IA e esperança de impacto limitado do shutdown

02/10/2025 17h32

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 2, com os três maiores índices acionários renovando recorde histórico de fechamento, em meio à esperança de um impacto econômico limitado da paralisação do governo dos EUA. O otimismo com a inteligência artificial (IA) também apoiou papéis de tecnologia.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,17%, aos 46.519,72 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,06%, aos 6.715,35 pontos. O Nasdaq, por sua vez, ganhou 0,39%, encerrando o pregão aos 22.844,05 pontos.

A Capital Economics destacou que o desempenho superior das ações americanas em relação a outros mercados reforça o chamado "home bias", com investidores locais cada vez mais concentrados em ativos domésticos. Embora esse movimento seja um sinal de alerta de possíveis excessos, a consultoria avalia que a "bolha" ligada ao rali das ações de tecnologia e IA não deve estourar antes de 2027, em meio ao avanço do S&P 500 a novos recordes.

Com 0,91% de alta hoje, a Nvidia já acumula ganho de quase 41% no ano, impulsionada pelo rali ligado à IA e por novos acordos com empresas como OpenAI e Intel (+3,78%). Já a Kodiak AI saltou 14,60% após a Soros Fund Management anunciar participação de 5,7% na companhia, em mais um sinal do entusiasmo que tem alimentado o entusiasmo pela IA nos mercados. A Rigetti Computing disparou 18,61% com pedidos de US$ 5,7 milhões para dois sistemas de computação quântica.

Um dos destaques negativos ficou com a Occidental Petroleum. A companhia recuou 7,33% após a Berkshire Hathaway anunciar que comprará uma de suas unidades petroquímicas por US$ 9,7 bilhões. O acordo deve ser concluído no quarto trimestre.

A Tesla caiu 5,11% após reportar alta nas entregas do 3º trimestre, mas queda acumulada no ano em relação a 2024. Enquanto isso, a Rivian cedeu 7,39%, mesmo após entregas acima do esperado no 3º trimestre, em meio ao ajuste para baixo da projeção anual de vendas.

