Bolsas da Europa fecham sem direção, com recorde do Stoxx 600 e destaque de tecnologia

02/10/2025 13h38

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 2, após sessão marcada por ganhos em tecnologia, automóveis e farmacêuticas, que impulsionaram o Stoxx 600 a nova máxima intraday histórica. Perto do horário de fechamento, o Stoxx 600 avançava 0,44%, a 567,11 pontos, depois de bater máxima a 569,88 pontos, com destaque para o desempenho dos subíndices de tecnologia (+2,1%) e de montadoras e autopeças (+2,3%).

A inteligência artificial (IA) é a narrativa dominante nos mercados acionários, avalia o Swissquote. O setor ainda teve fôlego renovado à medida que investidores digeriam parceria entre a OpenAI e as sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix para o megaprojeto global Stargate. Em Amsterdã, a fabricante de equipamentos para produção de semicondutores ASML fechou em avanço de 4,75%.

O subíndice da indústria farmacêutica, por sua vez, subiu 0,7%, estendendo fortes ganhos da quarta-feira. Segundo a Reuters, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está acelerando a busca por acordos com 30 setores industriais - incluindo o farmacêutico - antes de eleições de meio de mandato em 2026.

Destaque no setor automotivo, a Stellantis saltou 8,12%, após crescimento de vendas nos EUA. Em Milão, contudo, o FTSE MIB fechou estável, a 43.078,13 pontos, pressionado pela forte queda do setor bancário, liderada pelo Mediobanca (-6,06%).

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,2%, a 9.427,73 pontos, frente a queda de 4,2% da agência de crédito Experian, seguindo lançamento de novo produto da rival americana Fair Isaac que promete eliminar a necessidade da britânica no acesso a pontuações de crédito.

No âmbito macroeconômico, a taxa de desemprego da zona do euro subiu para 6,3% em agosto, mas seguiu bem próxima da mínima histórica de 6,2% do mês anterior.

Em Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 1,35%, a 24.438,59 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 1,13%, a 8.056,63 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,21%, a 15.506,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,06%, a 8.045,89 pontos. As cotações são preliminares.

