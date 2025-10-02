Topo

Bolsas da Ásia fecham em alta após ganhos em Wall Street, com recorde em Seul

02/10/2025 05h59

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 02/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, após Wall Street avançar pelo quarto pregão consecutivo ontem, apesar do início da paralisação do governo federal dos EUA.

Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi subiu 2,70% em Seul, a 3.549,21 pontos, novo patamar recorde, em meio ao salto das gigantes de semicondutores Samsung Electronics (+3,49%) e SK Hynix (+9,86%), que fecharam acordos de parceria com a OpenAI, como parte de uma estratégia para avançar no uso de inteligência artificial.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei avançou 0,87% em Tóquio, a 44.936,73 pontos, o Hang Seng teve ganho de 1,61% em Hong Kong, a 27.287,12 pontos, na volta de um feriado, e o Taiex registrou alta de 1,52% em Taiwan, a 26.378,39 pontos.

Os mercados da China continental seguem fechados devido ao feriado da "semana dourada", que se estenderá até o dia 8.

Ontem, as bolsas de Nova York acumularam ganhos pelo quarto pregão seguido, com máxima histórica do S&P 500, após dados de emprego reforçarem expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) seguirá cortando juros até o fim do ano, fator que acabou deixando o "shutdown" do governo americano, que começou ontem, em segundo plano.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia e de Wall Street, com alta de 1,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.945,90 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

