Topo

Notícias

Boeing amplia planos para substituir trabalhadores em greve em meio a apelos por fim do impasse

02/10/2025 19h22

Por Dan Catchpole

(Reuters) - A Boeing está expandindo seus planos para substituir trabalhadores em greve da área de St. Louis que montam caças e munições até o fim do ano, anunciou a gerência da empresa nesta quinta-feira em um memorando interno compartilhado com a Reuters.

Cerca de 3.200 membros da Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM, na sigla em inglês) estão em greve desde 4 de agosto.

O primeiro grupo de trabalhadores substitutos para a produção de munições e mecânicos de montagem começará o treinamento na sexta-feira, de acordo com o memorando do vice-presidente da Boeing, Dan Gillian.

A Boeing também está avaliando a transferência de alguns trabalhos para terceiros, disse Gillian.

A companhia se recusou a comentar o memorando ou a dizer quantos trabalhadores substitutos iniciarão o treinamento.

Autoridades e membros do sindicato disseram que a movimentação é, em grande parte, um blefe, observando que seus trabalhos exigem semanas ou vários meses de treinamento, e a obtenção de uma autorização de segurança necessária para muitos dos trabalhos de defesa pode levar até seis meses.

O senador Bernie Sanders pediu à Boeing, em uma carta enviada na quarta-feira, que encerrasse a greve que já dura oito semanas.

"Faça a coisa certa", disse Sanders em sua carta ao presidente-executivo da Boeing, Kelly Ortberg. "Assine um contrato justo".

A gerência da Boeing disse que a empresa não aumentará significativamente sua oferta, que os trabalhadores rejeitaram.

O conselho da Boeing aprovou US$22 milhões em remuneração para Ortberg em 2025. A IAM estima que sua proposta custaria à Boeing US$40 milhões por ano, em média.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Acusados de matar jovem e concretar corpo no chão vão a júri popular em MG

Senadora democrata critica ajuda dos EUA à Argentina durante fechamento do governo

Show de Bad Bunny no Super Bowl pode ter operação anti-imigração, ameaça assessor de Trump

Venezuela condena "incursão ilegal" de caças dos EUA (comunicado)

Wall Street fecha com novos recordes

Congresso argentino dá novo golpe em Milei em meio a protestos

Petróleo cai para seu nível mais baixo em 5 meses

Terremoto de magnitude 5,8 atinge província de Santiago del Estero, na Argentina, diz GFZ

Trump determina que EUA estão em guerra contra cartéis de drogas, diz documento enviado ao Congresso

Ministério da Saúde recomenda que população evite bebida destilada

Homem acha onça-parda no telhado de casa, laça bicho e aciona resgate no PR