Bessent espera que 1ª rodada de entrevistas para chair do Fed seja concluída na próxima semana

02/10/2025 09h22

(Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira que a primeira rodada de entrevistas para o cargo de chair do Federal Reserve será concluída na próxima semana e que ele apresentará ao presidente Donald Trump de três a cinco candidatos fortes.

Bessent também disse à CNBC em uma entrevista que chegou à metade do processo de entrevistas com possíveis candidatos.

(Reportagem de Doina Chiacu e Brendan O'Brien)

