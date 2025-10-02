BCE escolhe startup de IA para evitar fraudes em euro digital

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu disse nesta quinta-feira que escolheu uma startup portuguesa focada em inteligência artificial para ajudar a evitar fraudes em seu planejado euro digital.

O contrato com a Feedzai, no valor de até 237,3 milhões de euros, é um dos vários anunciados pelo BCE nesta quinta-feira para avançar em um projeto que considera fundamental para a autonomia financeira da zona do euro em relação aos Estados Unidos.

De acordo com esse projeto, a Feedzai e sua subcontratada PwC fornecerão um modelo de IA para classificar os pagamentos digitais em euros de acordo com seu risco de fraude, com base em qualquer desvio do comportamento, das interações e do histórico típicos de um cliente.

O objetivo é ajudar os provedores de serviços de pagamento a decidir se aprovam uma transação em euros digitais, essencialmente uma troca entre carteiras eletrônicas apoiadas pelo banco central.

O contrato de quatro anos tem um valor estimado de 79,1 milhões de euros e um limite de 237,3 milhões de euros.

Quatro outros contratos de euro digital, com valores entre 27,6 milhões de euros e 220,7 milhões de euros, foram concedidos a outras empresas, incluindo a empresa francesa de consultoria de TI Capgemini.

De acordo com esses acordos, o BCE não pagará "um centavo sequer até que o projeto seja realmente iniciado", disse o membro da diretoria Piero Cipollone no mês passado.

O banco central ainda está aguardando a aprovação legislativa para seu euro digital, que foi apresentado como uma resposta ao domínio da Visa e da Mastercard e à promoção pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de stablecoins atreladas ao dólar.

Ele espera receber o aval em meados do próximo ano, com o objetivo de lançar a moeda digital em 2029.

Registrada em Coimbra, Portugal, a Feedzai diz que processa pagamentos no valor de US$8 trilhões todos os anos para clientes como o banco português Novobanco e o Wio Bank de Abu Dhabi.

(Reportagem de Francesco Canepa)