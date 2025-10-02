Topo

Notícias

Bar onde mulher teria perdido a visão por metanol pede reabertura em SP

O bar Ministrão, nos Jardins, foi um dos estabelecimentos interditados em SP - Reprodução/Estadão
O bar Ministrão, nos Jardins, foi um dos estabelecimentos interditados em SP Imagem: Reprodução/Estadão
do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 15h51Atualizada em 02/10/2025 16h01

O bar onde uma mulher diz ter consumido três caipirinhas e perdido a visão, em São Paulo, acionou a Justiça ontem para pedir a reabertura do estabelecimento após a prefeitura interditar o local.

O que aconteceu

Interdição foi motivada pela repercussão na mídia, argumenta defesa. "A impetrante enfrenta uma questão peculiar que causou a sua interdição, interdição esta fundamentada em ato do governador do estado e da municipalidade visando dar uma resposta paliativa para a sociedade, sem atacar o problema", escreveu o advogado Julio Cezar Nabas Ribeiro.

Defesa também diz que não notícia de outros consumidores do bar que tenham sido intoxicados. "Naquele dia o estabelecimento preparou sete caipirinhas com a mesma bebida. A garrafa de vodka estava aberta e não foi finalizada no dia 19, continuou a ser utilizada pelo estabelecimento. Ou seja, vários outros consumidores tiveram bebidas preparadas com a mesma garrafa de vodka que produziu a caipirinha bebida pela consumidora".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

O que havia dentro da cápsula do tempo de 1822 achada em museu na Alemanha

Bar onde mulher teria perdido a visão por metanol pede reabertura em SP

Câmara aprova urgência de projeto de lei que torna adulteração de bebidas crime hediondo

Putin adverte EUA sobre risco de escalada caso forneçam mísseis Tomahawk à Ucrânia

Mais de 400 ativistas da flotilha para Gaza detidos, segundo funcionário israelense

Afinal, os peixes sentem sede e bebem água? A ciência responde

Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl' e entra em nova era

Como seria o "muro antidrones" discutido por europeus contra a Rússia?

Visto americano tem novas regras sobre entrevista

Próximo jogo do Barcelona na Champions também não será no Camp Nou

Venezuela detecta cinco aviões de combate perto da costa em "provocação"