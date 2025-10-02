Intoxicações por metanol chegam a 11 em SP; há 41 em investigação

O estado de São Paulo tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo balanço divulgado hoje pela Secretaria de Saúde. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O que aconteceu

Há outros 41 casos em investigação. Um homem de 54 anos morreu na capital vítima da intoxicação, enquanto outros cinco óbitos estão em investigação - três na cidade de São Paulo (homens entre 45, 50 e 70 anos) e dois em São Bernardo do Campo (dois homens entre 49 e 58 anos).

*em atualização