Intoxicações por metanol chegam a 11 em SP; há 41 em investigação

Bebida alcoólica Imagem: Fiocruz Imagens
Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 16h55Atualizada em 02/10/2025 17h01

O estado de São Paulo tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo balanço divulgado hoje pela Secretaria de Saúde. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O que aconteceu

Há outros 41 casos em investigação. Um homem de 54 anos morreu na capital vítima da intoxicação, enquanto outros cinco óbitos estão em investigação - três na cidade de São Paulo (homens entre 45, 50 e 70 anos) e dois em São Bernardo do Campo (dois homens entre 49 e 58 anos).

Intoxicações por metanol chegam a 11 em SP; há 41 em investigação

