Topo

Notícias

Avião supera ônibus como segundo meio mais comum de viagens pessoais

02/10/2025 10h03

Em relação às viagens profissionais, a maior parte (82,7%) foi para negócio ou trabalho, enquanto 11,8% foram para eventos ou cursos. O restante foi classificado como compras ou outros motivos.

entre as viagens pessoais, os principais motivos foram lazer (39,8%), visita familiar ou a amigos (32,2%), tratamento de saúde (20,1%) e outro (7,9%).

Ao analisar especificamente a motivação da viagem de lazer, o IBGE identificou que a razão mais comum é sol e praia, com 44,6% da preferência. Em seguida aparecem gastronomia (24,4%), natureza, ecoturismo ou aventura (21,7%) e outro (9,3%).

Onde o viajante se hospeda

De cada dez viajantes, quatro (40,7%) se hospedam em casa de amigos ou parentes. A segunda opção mais comum foi classificada pelo IBGE como "outro", que inclui opções como albergue, hostel ou camping.

Em 18,8% das viagens, a acomodação escolhida foi hotel, resort ou flat. Ao cruzar as informações com faixa de renda, os pesquisadores notaram que todos os estratos abaixo de quatro salários mínimos de renda familiar per capita tiveram como principal hospedagem a casa de amigos ou parentes.

Já famílias com renda superior a quatro mínimos tiveram como primeira opção (37%) hotel, resort ou flat.

"Naturalmente, [o tipo de hospedagem] muda conforme o nível de rendimento", diz Kratochwill.

Ao observar viagens profissionais especificamente, os hotéis, resorts e flats assumem a preferência, com 42,9% das hospedagens.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Peso argentino com estabilidade frágil à espera de auxílio financeiro dos EUA

Quem era o advogado que atuou no mensalão e foi encontrado morto em SP

Índia e China retomarão voos diretos após congelamento de cinco anos

Advogado do Mensalão e fundador do Grupo Prerrogativas é encontrado morto em SP

STF deve julgar ação que trava construção da Ferrogrão nesta quinta-feira

Israel bloqueia estrada principal para Cidade de Gaza e dá última chance para população sair

Revisão dos órgãos de controle militar pelo secretário de Defesa dos EUA gera preocupação

Mulheres são presas com mais de 160 garrafas de uísque falsificadas em SP

Gabi Martins diz que fã ofereceu R$ 200 mil por xixi dela

Kremlin diz que fornecimento de mísseis Tomahawk dos EUA para Ucrânia seria escalada perigosa

PM e assessor da prefeitura de Petrópolis são presos em operação contra CV