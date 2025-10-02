Topo

Notícias

Aura Minerals lança programa de conversão de BDRs em ações na Nasdaq

02/10/2025 09h05

(Reuters) - A Aura Minerals anunciou nesta quinta-feira um programa de incentivo para a conversão de Brazilian Depositary Receipts (BDR, recibos de ações negociados no Brasil) da empresa em ações ordinárias listadas na Nasdaq sem pagamento de taxas.

Conforme comunicado ao mercado, a conversão será realizada numa proporção de três BDRs para cada ação ordinária. A ação nos EUA fechou o pregão de quarta-feira a US$37. O BDR na B3 fechou a R$65,80.

O programa terá prazo de 32 dias e a empresa assumirá o custo das taxas de conversão cobradas pelo Banco Bradesco em nome dos acionistas.

"Este programa integra a estratégia da Aura de consolidar e aumentar a negociação de suas ações na Nasdaq e não deve impactar no desempenho financeiro da companhia", afirmou.

(Por Michael Susin em Barcelona; Edição de Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Depardieu denuncia reportagem de televisão francesa que acelerou sua queda

Haiti registrou mais de 16.000 mortes por violência desde 2022, afirma ONU

Cocaína, álcool e água quente de banheira: laudo indica causa da morte de PM e empresária em SC

Flotilha de ajuda a Gaza é interceptada por Israel; chancelaria diz que ativistas estão bem e serão deportados

Eleição de uma mulher para liderar a ONU favorece credibilidade, diz presidente da Assembleia Geral

Fragilidade dos cuidados de saúde nas Américas coloca vidas e economias em risco, diz relatório

Guterres lembra luta pacifista de Gandhi em Dia Internacional da Não Violência

Caso Metanol: DJ se desculpa após lista falsa de locais suspeitos viralizar

Gripe aviária: Argentina se autodeclara livre da doença à OMSA

Fortuna de Elon Musk chega brevemente a US$ 500 bilhões, diz Forbes

Dois mortos em ataque diante de sinagoga em Manchester