Ator francês Gérard Depardieu acusa TV de manipular imagens em reportagem que o retratou como "ogro"

O ator Gérard Depardieu pediu ao Tribunal Penal de Paris, nesta quinta-feira (2), a condenação de um programa de televisão francês que ele acusa de ter produzido uma edição enganosa de uma reportagem na qual aparece fazendo comentários obscenos sobre uma criança montando em um pônei.

O vídeo em questão tem menos de um minuto e integra uma reportagem investigativa de 54 minutos do programa Complément d'Enquête, intitulada Gérard Depardieu: A Queda do Ogro (em tradução livre). As imagens foram gravadas em um haras na Coreia do Norte, em 2018, durante uma viagem que celebrava o 70º aniversário do regime.

Transmitido em 7 de dezembro de 2023 pela emissora pública France Télévisions, o programa mostra o ator fazendo comentários grosseiros e sexistas enquanto uma jovem aparece em montaria.

A defesa de Depardieu alegou que os comentários se referiam, na verdade, a uma mulher adulta que não aparece nas imagens, e que eles foram feitos no contexto de uma obra de ficção, na qual o ator e o escritor francês Yann Moix estariam trabalhando.

Segundo a versão apresentada, o mal-entendido teria sido causado por uma montagem fraudulenta, com o objetivo de sugerir falsamente que o ator estava sexualizando uma criança.

De acordo com um dos advogados do ator, Jérémie Assous, os comentários foram feitos no âmbito de um projeto ficcional em que Yann Moix atuava como "diretor" e Gérard Depardieu como "ator principal", interpretando a si mesmo.

Essa teoria "não é nada implausível", acrescentou o advogado Etienne Bodéré, citando exemplos como o ator americano John Malkovich e o escritor francês Michel Houellebecq, que interpretaram a si mesmos nos filmes Quero Ser John Malkovich e O Sequestro de Michel Houellebecq, respectivamente.

Depardieu e Moix não compareceram à audiência, alegando motivos de saúde.

A France Télévisions, cuja defesa seria apresentada esta tarde, nega qualquer manipulação ou edição ilícita por parte do programa Complément d'Enquête. "Não há dúvida ou ambiguidade de que é, de fato, a jovem na imagem o alvo das observações de Gérard Depardieu", afirmou à AFP a advogada do grupo, Juliette Félix.

A emissora solicitou um procedimento raro: a autenticação da passagem contestada por um oficial de justiça.

Contexto de acusações

A divulgação da reportagem Gérard Depardieu: A Queda do Ogro ocorreu em meio a diversas acusações de agressão sexual contra o ator de 76 anos, no contexto do movimento #MeToo na França.

Em maio, a Justiça francesa o condenou a 18 meses de prisão por agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem em 2021.

Em setembro, a Promotoria de Paris indicou que ele será julgado por suposto estupro da atriz Charlotte Arnould. Depardieu recorreu das duas decisões, alegando inocência.

Com AFP