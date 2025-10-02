Topo

Ataque perto de sinagoga deixa 2 mortos no Reino Unido

02/10/2025 09h46

Ataque perto de sinagoga deixa 2 mortos no Reino Unido - Suspeito avançou com carro e esfaqueou pedestres no perímetro de um templo judaico em Manchester, durante o Yom Kippur. Três pessoas ficaram gravemente feridas.Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um agressor dirigir contra um grupo de pedestres e esfaquear um segurança próximo a uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra, nesta quinta-feira (02/10). O incidente ocorreu no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

O suspeito de realizar o ataque foi baleado pela polícia, disseram as autoridades, mas sua morte não foi confirmada.

Em uma série de publicações no X, a polícia disse que foi chamada à Sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, em Crumpsall, pouco depois das 9h30 da manhã no horário local. Segundo as autoridades, minutos depois, tiros foram disparados por agentes armados.

"Uma terceira pessoa, um homem que se acredita ser o autor do ataque, foi baleado por agentes armados e também é considerado morto. No momento, isso não pode ser confirmado devido a questões de segurança relacionadas a itens suspeitos que ele carregava", disse a Polícia de Manchester, acrescentando que uma unidade especializada em desarmes de explosivos foi chamada e atua no perímetro da sinagoga.

A polícia afirmou ainda que declarou "Plato", o código nacional usado pelas forças de segurança para responder a um "ataque terrorista em andamento". Isso não significa, porém, que o incidente tenha sido oficialmente declarado como terrorismo.

Starmer reforça segurança de sinagogas

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer ordenou que a segurança de sinagogas em todo o Reino Unido seja reforçada. "O fato de isso ter ocorrido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível", afirmou. Já o Rei Charles se disse "profundamente chocado e entristecido" com o ataque.

Manchester também foi palco de um atentado suicida em 2017 em um show da cantora americana Ariana Grande, que matou 22 pessoas.

gq/cn (AP, Reuters, DPA)

