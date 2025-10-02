Ataque em sinagoga na Inglaterra deixa mortos e feridos durante feriado judaico de Yom Kippur

Pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira (2) em um ataque nas proximidades de uma sinagoga em Manchester, no noroeste da Inglaterra. Testemunhas relataram que o agressor estava armado com uma faca e usou um carro para atropelar pedestres, segundo a polícia britânica. O ataque ocorre no dia de Yom Kippour, considerado o feriado mais sagrado e importante do calendário judaico.

Uma terceira pessoa, possivelmente o autor do ataque, também parece ter sido morta após ser baleada por policiais que intervieram na sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, no bairro de Crumpsall, região norte de Manchester. O primeiro-ministro Keir Starmer anunciou o reforço policial em sinagogas de todo o Reino Unido.

A polícia informou que, por questões de segurança, ainda não pode confirmar oficialmente a morte do suspeito, devido à presença de "elementos suspeitos" em seu corpo. Equipes especializadas em explosivos foram acionadas para o local.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais e autenticado pela agência Reuters, é possível ver policiais atirando contra um homem dentro da área da sinagoga, enquanto outro corpo aparece caído em uma poça de sangue, aparentemente usando um quipá.

Rei diz estar "chocado"

"Minha esposa e eu estamos profundamente chocados e entristecidos ao saber do terrível ataque em Manchester, especialmente neste dia tão importante para a comunidade judaica", afirmou o rei Charles III. "Nossos pensamentos e orações estão com todas as pessoas afetadas por esse incidente horrível", acrescentou.

"Estou horrorizado com o ataque à sinagoga de Crumpsall", declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na rede X. Ele deixou às pressas uma cúpula europeia em Copenhague para presidir uma reunião do comitê de emergência COBRA.

"O fato de isso ter ocorrido durante o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais aterrorizante", afirmou.

Um fotógrafo da Reuters que estava no local relatou uma forte presença policial. "As equipes de emergência chegaram ao local e estão atendendo quatro pessoas feridas, com lesões causadas tanto pelo veículo, quanto por arma branca", informou a Polícia de Greater Manchester na rede X, sem dar mais detalhes.

O prefeito de Manchester, Andy Burnham, disse à BBC que "o perigo imediato parece ter sido contido".

Segundo o Community Security Trust, organização que oferece segurança para instituições judaicas no Reino Unido, mais de 3.500 incidentes antissemitas foram registrados no país no ano passado ? o segundo maior número já documentado.

Com AFP