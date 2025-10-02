Topo

Às vésperas de sair do governo, Sabino declara lealdade a Lula em Belém

Ministro Celso Sabino na entrega do Parque Linear da Nova Doca em Belém - Reprodução
Ministro Celso Sabino na entrega do Parque Linear da Nova Doca em Belém Imagem: Reprodução
Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 19h59

O ministro do Turismo, Celso Sabino, que pediu demissão na semana passada, visitou obras da COP30 ao lado do presidente Lula e reiterou sua lealdade ao petista. "Nada, nem partido político, nem cargo ou ambição pessoal, vai me afastar desse povo que eu amo. Conte comigo para segurar na sua mão, presidente", declarou.

O que aconteceu

Sabino acompanhou Lula nas visitas e não poupou elogios. Paraense, o ministro esperava ter na COP seu momento de apogeu no governo, mas sofreu um ultimato do seu partido, União Brasil, para que desembarcasse da Esplanada até o final de setembro. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

Sabino exalta Lula e recordes do turismo. Na cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Doca, marcada pela presença de autoridades locais e federais, Sabino começou sua fala dizendo que Lula é o melhor presidente da história do Brasil. "Presidente, o seu governo vem fazendo uma grande revolução no turismo no Brasil", disse Sabino. "O seu governo é responsável pelo recorde de faturamento e pelo maior número de empresas criadas na atividade turística no Brasil".

Desembarque do governo

Na semana passada, ele entregou a carta de demissão, mas combinou de ficar até o fim desta viagem. Na ocasião, ele não jogou a toalha totalmente. "Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui para vocês e que o presidente também falou e nós vamos continuar o diálogo", afirmou o ministro.

Ele tentou, sem sucesso, reverter a decisão durante conversas com o presidente de seu partido, Antônio Rueda. Pressionado há um tempo pela bancada na Câmara dos Deputados e por Rueda, havia uma esperança de que conseguisse levar a situação até o início do ano que vem, quando a descompatibilização é obrigatória para quem quer concorrer a outro cargo.

Além da COP, Sabino quer disputar o Senado e esperava ter o apoio de Lula. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com Helder, aliado de Lula.

