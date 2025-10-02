Argentina é "referência" no Hemisfério Ocidental, diz secretário do Tesouro dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão defendendo a Argentina como "uma referência" no Hemisfério Ocidental e querem evitar outro Estado falido na região, como a Venezuela, disse o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, nesta quinta-feira.

Os Estados Unidos não mantiveram interesses estratégicos no Hemisfério Ocidental nas últimas décadas e agora têm a chance de apoiar a Argentina, disse Bessent em uma entrevista à CNBC.

Ele elogiou o presidente argentino, Javier Milei, por ter feito um "trabalho fantástico" e disse ter certeza de que o líder de direita se sairá bem nas próximas eleições.

"Agora a Argentina é uma referência lá embaixo. E há agora a chance de muitos outros países aparecerem - Bolívia, Equador, acho que Colômbia - após as eleições. Portanto, o que não se quer são esses modelos econômicos fracassados", disse Bessent.

A Argentina vota em 26 de outubro nas eleições legislativas de meio de mandato, nas quais o partido de direita de Milei pretende ganhar assentos para fortalecer sua posição minoritária.

"O que os EUA estão fazendo, só para deixar claro: estamos dando a eles uma linha de swap. Não estamos colocando dinheiro na Argentina, ok?" Disse Bessent.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir com Milei em duas semanas, informou a Argentina na terça-feira, enquanto Milei busca garantir uma linha de swap de crédito dos Estados Unidos que irritou alguns republicanos, já que o país sul-americano descarregou bilhões de dólares em soja para a China.

Bessent disse em um post no X nesta quinta-feira que está ansioso para se reunir com a equipe do ministro da Economia argentino, Luis Caputo, em Washington para avançar nas discussões sobre as opções de apoio financeiro.

"O @USTreasury está totalmente preparado para fazer o que for necessário, e continuaremos a acompanhar de perto os acontecimentos", disse Bessent em sua postagem.

(Reportagem de Doina Chiacu)