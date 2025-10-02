Topo

Quase 2.000 lacres de vodcas e uísques falsificados são apreendidos em SP

Lacres foram apreendidos no bairro Jardim Campo Limpo, após denúncia anônima sobre falsificação de bebida - PCSP/Reprodução
Lacres foram apreendidos no bairro Jardim Campo Limpo, após denúncia anônima sobre falsificação de bebida Imagem: PCSP/Reprodução
Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 09h50

Quase 2.000 rótulos e tampas de uísques e vodcas falsificados foram apreendidos ontem na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Denúncias anônimas de que o espaço era usado para falsificar bebidas levaram a polícia até o local, no bairro de Jardim Campo Limpo. No endereço, dois homens apontaram à polícia as casas onde os materiais eram armazenados.

Entre as tampas encontradas estavam imitações das marcas de uísque Red Label e White Horse. Garrafas vazias também foram achadas pelos policiais.

Suspeita é de que o espaço fosse usado para adulterar bebidas. O material, apreendido pela 37º Delegacia de Polícia da capital, vai ser periciado.

Os homens foram levados à delegacia e indiciados por falsificação. Eles são investigados pela polícia, não foram presos e não tiveram seus nomes divulgados. O UOL não conseguiu acesso à defesa deles até o momento.

Lacres que seriam usados para falsificação de bebidas foram apreendidos na zona sul de São Paulo - PCSP/Divulgação - PCSP/Divulgação
Lacres que seriam usados para falsificação de bebidas foram apreendidos na zona sul de São Paulo
Imagem: PCSP/Divulgação

Polícia fez outras buscas contra falsificação de bebidas ontem. Materiais também foram apreendidos em distribuidoras de bebida no bairro da Bela Vista, região central da cidade. Não há até o momento comprovação de que as bebidas sejam adulteradas e elas passarão por perícia.

O estado de São Paulo confirmou dez casos de intoxicação por metanol e investiga outros 27 casos suspeitos, segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde divulgado ontem. Ainda não se sabe se os casos têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O que se sabe sobre o caso

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a importância da atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade para coibir práticas criminosas de falsificação e proteger consumidores.

Entre as orientações ao setor privado estão a compra segura, a conferência de produtos e o fortalecimento da rastreabilidade dos produtos. Governo também destaca que preços anormalmente baixos, lacres tortos, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solventes e relatos de consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea ou rebaixamento da consciência devem ser tratados como suspeita de adulteração.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo diz que estabelecimentos devem redobrar a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos. Também indicou que a população compre bebidas somente de fabricantes autorizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes orientou que os estabelecimentos sempre procurem comprar os produtos de distribuidores reconhecidos e confiáveis. "A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade. Trata-se de um problema de saúde pública, que exige ação coordenada entre autoridades, setor produtivo e sociedade", disse a associação.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.

