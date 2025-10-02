Topo

Apostas em corte de juros compensam preocupações com a paralisação e S&P 500 e Nasdaq abrem em máxima recorde

02/10/2025 10h39

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq abriram em máximas recordes nesta quinta-feira diante de expectativas renovadas de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, enquanto os investidores se preparam para um final da semana com poucos dados e catalisadores novos.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,04% na abertura, para 46.461,11 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,30%, a 6.731,31 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,57%, para 22.885,905 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)

