Após bronca, juíza prorroga prazo para defesa de empresário que matou gari

A juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza prorrogou o prazo para que a defesa do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, apresente defesa.

O que aconteceu

Ana Carolina concedeu ontem mais dez dias para que a defesa de Renê se manifeste. O advogado do empresário, Bruno Silva Rodrigues, alegou dificuldades para acessar as provas em um HD e um celular, o que teria dificultado sua manifestação nos autos.

Juíza prorrogou o prazo, apesar de já ter dado bronca em Renê por atrasos em sua defesa. No mês passado, a magistrada acusou o empresário de gerar "tumulto processual" ao realizar trocas sucessivas de advogados.

Renê chegou a ter dois advogados ao mesmo tempo. No entanto, nenhum dos dois estava devidamente autorizado a atuar no caso, o que motivou a bronca da juíza. Depois desse episódio, Renê constituiu Bruno Silva Rodrigues como seu representante legal.

Juíza impõe sigilo ao processo

Ana Carolina também decretou a tramitação do caso sob sigilo. Em sua decisão, a juíza alegou "acessos atípicos" ao processo no site da Justiça, além do risco de vazamentos.

Defesa critica vazamentos na imprensa. Recentemente, vazaram mensagens trocadas por Renê no dia do crime, como uma em que ele pediu ajuda a um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, além de ter enviado mensagens à esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, de dentro da delegacia.

Na época, defesa do empresário alegou que as mensagens deveriam ficar restritas aos autos. "A defesa técnica de Renê da Silva Noguera Junior informa que as mensagens de WhatsApp e vídeos extraídos do aparelho celular devem preservar o sigilo garantido pelo art. 5º, inciso XII da Constituição da República e que sua divulgação deve se restringir aos atores do processo", disse Bruno ao UOL.

Empresário virou réu

Renê Silva foi preso por matar um gari em BH Imagem: Reprodução de redes sociais

Renê, que já havia confessado o assassinato, agora é réu e será julgado por quatro crimes. A juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza aceitou a denúncia do Ministério Público estadual e ele vai responder por homicídio triplamente qualificado, ameaça, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo.

Prisão preventiva do empresário foi mantida. A defesa de Renê havia solicitado a liberdade dele, mas a Justiça entendeu que ele deverá aguardar o julgamento na cadeia.

Justiça acolheu pedido do MP e a ação que cita Ana Paula foi desmembrada do processo que vai julgar Renê. Delegada havia sido indiciada pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade "ceder/emprestar", por prevaricação. Foi a arma dela que o empresário usou para matar Laudemir.

Desmembramento possibilita acordo de não persecução penal. O caso dela será remetido a uma das varas criminais de Belo Horizonte, competente para processar e julgar crimes comuns. As infrações imputadas a ela possuem penas mínimas que não ultrapassam quatro anos e foram cometidas sem violência ou grave ameaça, o que viabiliza proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desde que ela se declare culpada das acusações.

Caso assine o acordo, a delegada não será processada criminalmente. As penas previstas para quem firma acordo de não persecução penal são prestação de serviços públicos ou pagamento de multa.

Ana Paula também é investigada pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. No âmbito administrativo, ela vai responder por prevaricação. Se condenada, corre o risco de perder o cargo.