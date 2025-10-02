Topo

Notícias

ANP rebate Refit e diz que interdição permanece até esclarecimento de irregularidades

Rio

02/10/2025 16h41

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) rebateu acusações feitas pela Refit (ex-Refinaria de Manguinhos) de que a interdição cautelar, realizada no último dia 26, em conjunto com a Receita Federal, "carece de fundamento técnico e jurídico, configurando medida desproporcional e arbitrária".

Segundo o órgão regulador, a interdição cautelar foi realizada conforme a legislação vigente.

A medida permanece até que sejam esclarecidas as irregularidades encontradas durante a fiscalização, informou a agência.

"Na data, foi emitido, pela agência, auto de interdição à refinaria, ato que tem o objetivo de cessar uma conduta lesiva, que pode gerar danos ao consumidor, ao patrimônio público ou ao meio ambiente. A interdição cautelar foi motivada pelas irregularidades encontradas na fiscalização - irregularidades essas que, com base no art. 5º da Lei de Penalidades (Lei nº 9.847/1999), justificam o ato de interdição", informou a ANP.

A ANP e a Receita Federal interditaram a Refit - que se encontra em recuperação judicial - por irregularidades que incluem suspeita de importação irregular de gasolina e falta de controle de vazão.

A interdição é por tempo indeterminado e não deve afetar o abastecimento de combustíveis no Rio e em São Paulo, segundo autoridades.

Além disso, há suspeita de que não esteja sendo feito refino na unidade da empresa, localizada na capital fluminense.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Dose pequena de metanol já pode causar intoxicação grave, alerta professor

Casa de show onde rapper Hungria se apresentou é interditada em SP

Lira diz que PEC da Blindagem 'não foi resolvida' e defende debate

Milton Leite diz que vai processar advogados do Jockey por racismo

Ucrânia rompe relações diplomáticas com Nicarágua

Trump declara em carta ao Congresso que os EUA estão em 'conflito armado' com os cartéis

Putin brinca dizendo que não vai mais enviar drones sobre a Dinamarca

STM mantém condenação de militar por exercício ilegal da medicina

Menos estudantes estrangeiros, menos dólares: universidades dos EUA sentem o aperto

Ataque com faca alarma judeus do Reino Unido, que já enfrentam aumento do antissemitismo

Pernambuco registra quarto caso suspeito de intoxicação por metanol