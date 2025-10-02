Topo

Ana Sátila é bronze no Mundial de Canoagem Slalom

02/10/2025 20h36

Na decisão da prova de canoa individual, Ana Sátila completou a descida em 110s98, mas teve dois segundos acrescidos por causa de penalidades, finalizando com 112s98. A brasileira ficou atrás apenas da polonesa Klaudia Zwolinska, campeã com 108s49, e da atleta independente Alsu Minazova, que levou a prata com 112s88.

"Estou muito feliz com essa medalha de bronze na canoa. Subir ao pódio em um Mundial é muito especial. Recebi muito apoio do Comitê Olímpico, da Confederação Brasileira de Canoagem, dos meus patrocinadores e da minha família. Muitas pessoas contribuíram para que esse resultado fosse possível. Continuem torcendo, porque amanhã tem o caiaque. Um beijo", afirmou Ana Sátila.

