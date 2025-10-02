Ana Sátila é bronze no Mundial de Canoagem Slalom
? Canoagem Brasileira (@canoagembrasil) October 2, 2025
Notícias relacionadas:
- Canoagem slalom: Ana Sátila encerra final do C1 na quinta posição.
- Ana Sátila fatura prata em etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom.
- Ana Sátila fatura segundo ouro na Copa do Mundo de Canoagem.
"Estou muito feliz com essa medalha de bronze na canoa. Subir ao pódio em um Mundial é muito especial. Recebi muito apoio do Comitê Olímpico, da Confederação Brasileira de Canoagem, dos meus patrocinadores e da minha família. Muitas pessoas contribuíram para que esse resultado fosse possível. Continuem torcendo, porque amanhã tem o caiaque. Um beijo", afirmou Ana Sátila.