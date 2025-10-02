Topo

Notícias

Advogado do Mensalão e fundador do Grupo Prerrogativas é encontrado morto em SP

São Paulo

02/10/2025 12h05

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, de 51 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 2, em São Paulo. A informação foi confirmada pela seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), que lamentou a morte.

Pacheco atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado José Genoino (PT-SP). Ele também foi sócio-fundador do Prerrogativas, grupo de juristas pró-PT.

"Ele tinha trinta anos de carreira. Presidiu a comissão de prerrogativas da OAB-SP. Foi sempre um grande guerreiro do direito de defesa, das prerrogativas do cidadão, dos direitos humanos. Sempre trabalhou de maneira muito aguerrida nisso, como poucos", afirmou o presidente da OAB-SP, Leonardo Sica, ao Estadão.

Além de conselheiro da OAB-SP e do Conselho Federal da OAB, Pacheco foi conselheiro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Nos últimos anos, atuava em seu próprio escritório, Luiz Fernando Pacheco Advogados, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

"Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Luiz Fernando Pacheco marcou a advocacia por sua atuação sempre muito firme na defesa de direitos da advocacia e de toda a sociedade, sem se intimidar com medidas ou decisões monocráticas dos Tribunais Superiores", afirmou a OAB-SP, em nota.

Segundo o presidente da OAB, a instituição foi informada do desaparecimento de Pachedo na noite de quarta-feira, dia 1º, após o advogado não responder a ligações ou mensagens. Sica afirmou que a Ordem acompanha o caso e decretou três dias de luto na entidade.

Coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho também lamentou a morte. "Ele era um dos membros mais ativos do grupo. Era um advogado extremamente combativo, solidário e generoso. Estava vivendo um momento muito feliz da vida pessoal. É uma perda absolutamente irreparável", declarou ao Estadão. Ele afirmou que a entidade também vai acompanhar as investigações e prepara homenagens ao advogado.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

CPMI do INSS convoca procurador afastado por descontos em aposentadorias

Trump diz que está preparando cortes permanentes devido ao bloqueio orçamentário

Peso argentino com estabilidade frágil à espera de auxílio financeiro dos EUA

Quem era o advogado que atuou no mensalão e foi encontrado morto em SP

Índia e China retomarão voos diretos após congelamento de cinco anos

Advogado do Mensalão e fundador do Grupo Prerrogativas é encontrado morto em SP

STF deve julgar ação que trava construção da Ferrogrão nesta quinta-feira

Israel bloqueia estrada principal para Cidade de Gaza e dá última chance para população sair

Revisão dos órgãos de controle militar pelo secretário de Defesa dos EUA gera preocupação

Mulheres são presas com mais de 160 garrafas de uísque falsificadas em SP

Gabi Martins diz que fã ofereceu R$ 200 mil por xixi dela