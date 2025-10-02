Topo

Notícias

Macio e estável: Adidas Ultraboost 5 tem bom amortecimento para corridas

do UOL

Danielle Sanches

Colaboração para o Guia de Compras UOL

02/10/2025 05h30

Não dá para negar: a corrida está na moda no mundo todo e o número de atletas de rua só aumenta. Há cerca de um ano, cedi ao apelo de amigos e comecei a correr —para nunca mais parar. Por isso, fiquei muito contente quando pude testar o Adidas Ultraboost 5, tênis de corrida que, além de bonito, tem uma tecnologia de performance bastante interessante.

O principal, para mim, era colocar à prova o sistema de amortecimento. Eu, que tenho condromalácia patelar (condição que provoca a degeneração da cartilagem da patela, ou rótula) nos dois joelhos, prezo bastante por modelos que ajudem a proteger minhas articulações e evitar lesões durante os treinos. A seguir, conto o que mais gostei no modelo e o único ponto de atenção que encontrei. Confira:

O que diz a Adidas sobre esse tênis?

Cabedal confeccionado com a Primeknit, que proporciona elasticidade e ajuste confortável durante o treino;

Tecnologia Light Boost de amortecimento, sendo 30% mais leve e confortável;

Torsion System que garante mais estabilidade e melhor adaptação a qualquer tipo de superfície;

Solado em borracha Continental, oferece maior aderência e tração, mesmo em condições climáticas desafiadoras;

Indicado para corridas curtas, treinos diários ou percursos longos, de até 42 km;

Disponível em diversas cores, discretas e mais chamativas/coloridas.

O que mais gostei?

Drop alto. O drop é a diferença de altura entre o calcanhar e a parte da frente da sola do tênis. Geralmente quem gosta de mais amortecimento, como eu, prefere esses modelos mais "fofalhões" —ou seja, com drop alto. Precisei de alguns dias para sentir de fato a maciez dele, mas, quando veio, a sensação era de estar andando nas nuvens.

Adidas - Danielle Sanches / Colaboração para UOL - Danielle Sanches / Colaboração para UOL
O Adidas Ultraboost 5 tem um drop alto e é bastante confortável
Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para UOL

Estabilidade. Uma das primeiras coisas que senti diferença ao começar a testar o Ultraboost 5 foi a maior firmeza com que eu fazia minhas passadas, tanto na esteira como no asfalto, mesmo com um modelo de drop alto (o que, para mim, aumentaria o risco de torções). Na verdade, a tecnologia Torsion System fez toda a diferença para garantir mais estabilidade. Para quem, como eu, tem problemas nos joelhos, parece oferecer mais segurança durante o treino.

Leveza. Me surpreendi demais com o peso do tênis —ele parece ser pesado, já que tem um drop alto, mas eu estava enganada. Ele pesa cerca de 292 gramas e é bem leve.

Adidas corrida - Danielle Sanches / Colaboração para UOL - Danielle Sanches / Colaboração para UOL
Por ser leve e bastante estável, me senti correndo "nas nuvens" com ele
Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para UOL

Design. Não vou mentir: colorido e com um design para lá de atraente, a beleza do tênis também me deixou mais feliz e confiante para usá-lo não apenas nos treinos de corrida como na academia também.

Ponto de atenção

Preço. Eu não teria nada para falar do Ultraboost 5 não fosse o seu preço elevado, que chega a quase R$ 1.000 (atualmente, está em cerca de R$ 999). É um valor considerável e, mesmo valendo a pena pela alta performance que ele entrega, pode se tornar inviável para algumas pessoas.

Adidas - Danielle Sanches / Colaboração para UOL - Danielle Sanches / Colaboração para UOL
O tênis tem um design bem bonito e dá para usar na academia também
Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para UOL

Para quem eu recomendo este tênis?

Eu recomendo o Adidas Ultraboost 5 para quem está em busca de um tênis bonito, confortável e que gosta e/ou precisa de um modelo com bom amortecimento para praticar corrida. Vale, no entanto, a ressalva de que é preciso ter capital para investir; se esse for o seu caso, vá sem medo pois é sucesso garantido.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Além de confortável, esse tênis da Nike te ajuda a correr mais rápido. Curtiu? Link na bio. #nikeairzoom ##TikTokMadeMeBult #nike #corrida #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Licença de Zambelli, presa na Itália, acaba hoje; o que acontece na Câmara

Fisiculturista morto pela esposa em SC era vigiado por buracos na parede

Após bronca, juíza prorroga prazo para defesa de empresário que matou gari

Sem generais gordos e barba: as regras do governo Trump para Forças Armadas

Equador: empresa de bananas da família de Noboa reduz dívida tributária em 96%

Brasileiro: Palmeiras vence Vasco em casa para assumir vice-liderança

'Vitória da justiça tributária', diz Lula sobre aprovação de isenção do IR

18 deputados não votaram na isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000

Câmara aprova por unanimidade isenção de IR até R$ 5 mil e taxação para os mais ricos

Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Brasil perde para o Marrocos e se complica no Mundial Sub-20; Argentina vai às oitavas