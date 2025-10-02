Macio e estável: Adidas Ultraboost 5 tem bom amortecimento para corridas

Não dá para negar: a corrida está na moda no mundo todo e o número de atletas de rua só aumenta. Há cerca de um ano, cedi ao apelo de amigos e comecei a correr —para nunca mais parar. Por isso, fiquei muito contente quando pude testar o Adidas Ultraboost 5, tênis de corrida que, além de bonito, tem uma tecnologia de performance bastante interessante.

O principal, para mim, era colocar à prova o sistema de amortecimento. Eu, que tenho condromalácia patelar (condição que provoca a degeneração da cartilagem da patela, ou rótula) nos dois joelhos, prezo bastante por modelos que ajudem a proteger minhas articulações e evitar lesões durante os treinos. A seguir, conto o que mais gostei no modelo e o único ponto de atenção que encontrei. Confira:

O que diz a Adidas sobre esse tênis?

Cabedal confeccionado com a Primeknit, que proporciona elasticidade e ajuste confortável durante o treino;

Tecnologia Light Boost de amortecimento, sendo 30% mais leve e confortável;

Torsion System que garante mais estabilidade e melhor adaptação a qualquer tipo de superfície;

Solado em borracha Continental, oferece maior aderência e tração, mesmo em condições climáticas desafiadoras;

Indicado para corridas curtas, treinos diários ou percursos longos, de até 42 km;

Disponível em diversas cores, discretas e mais chamativas/coloridas.

O que mais gostei?

Drop alto. O drop é a diferença de altura entre o calcanhar e a parte da frente da sola do tênis. Geralmente quem gosta de mais amortecimento, como eu, prefere esses modelos mais "fofalhões" —ou seja, com drop alto. Precisei de alguns dias para sentir de fato a maciez dele, mas, quando veio, a sensação era de estar andando nas nuvens.

O Adidas Ultraboost 5 tem um drop alto e é bastante confortável Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para UOL

Estabilidade. Uma das primeiras coisas que senti diferença ao começar a testar o Ultraboost 5 foi a maior firmeza com que eu fazia minhas passadas, tanto na esteira como no asfalto, mesmo com um modelo de drop alto (o que, para mim, aumentaria o risco de torções). Na verdade, a tecnologia Torsion System fez toda a diferença para garantir mais estabilidade. Para quem, como eu, tem problemas nos joelhos, parece oferecer mais segurança durante o treino.

Leveza. Me surpreendi demais com o peso do tênis —ele parece ser pesado, já que tem um drop alto, mas eu estava enganada. Ele pesa cerca de 292 gramas e é bem leve.

Por ser leve e bastante estável, me senti correndo "nas nuvens" com ele Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para UOL

Design. Não vou mentir: colorido e com um design para lá de atraente, a beleza do tênis também me deixou mais feliz e confiante para usá-lo não apenas nos treinos de corrida como na academia também.

Ponto de atenção

Preço. Eu não teria nada para falar do Ultraboost 5 não fosse o seu preço elevado, que chega a quase R$ 1.000 (atualmente, está em cerca de R$ 999). É um valor considerável e, mesmo valendo a pena pela alta performance que ele entrega, pode se tornar inviável para algumas pessoas.

O tênis tem um design bem bonito e dá para usar na academia também Imagem: Danielle Sanches / Colaboração para UOL

Para quem eu recomendo este tênis?

Eu recomendo o Adidas Ultraboost 5 para quem está em busca de um tênis bonito, confortável e que gosta e/ou precisa de um modelo com bom amortecimento para praticar corrida. Vale, no entanto, a ressalva de que é preciso ter capital para investir; se esse for o seu caso, vá sem medo pois é sucesso garantido.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.