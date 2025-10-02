Acusados de matar jovem e concretar corpo no chão vão a júri popular em MG

Topo

Clara Maria Venâncio foi morta e teve o corpo concretado pelos réus - Reprodução / Redes Sociais
Clara Maria Venâncio foi morta e teve o corpo concretado pelos réus Imagem: Reprodução / Redes Sociais
02/10/2025 19h41

Os dois réus pelo assassinato de Clara Maria Venâncio Rodrigues, 21, encontrada morta em março deste ano, em Ouro Preto (MG), vão responder por uma série de crimes, entre os quais feminicídio, vilipêndio de cadáver e abuso de animal.

O que aconteceu

Thiago Schafer Sampaio, 21, e Lucas Rodrigues Pimentel, 29, vão enfrentar júri popular. A decisão foi proferida hoje pela 1º Sumariante do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte.

Data do júri e jurados ainda serão definidos. A Justiça mineira manteve a prisão preventiva dos réus.

Lucas e Thiago são acusados de cinco crimes: feminicídio por motivo torpe e meios que dificultaram a defesa da vítima, vilipêndio de cadáver, abuso de animal doméstico, ocultação de cadáver e furto qualificado

    O UOL não conseguiu contato com as defesas de Thiago e Lucas. O espaço segue aberto para manifestação.

    Dívida de R$ 400 motivou o assassinato

    Clara Maria foi morta após cobrar dívida de R$ 400 de Thiago, com quem ela havia trabalhado em uma padaria. A denúncia também afirma que Lucas concordou em ajudar Thiago no crime porque a vítima, "em data passada, o repreendeu, chamando-lhe a atenção em público, pelo hábito que ele tinha de proferir saudações, piadas e sinais de apologia ao nazismo".

    Denúncia reitera que os réus tinham "menosprezo" pela vítima pelo fato de ela ser mulher. Thiago e Lucas "vinham nutrindo ódio e aversão em relação à vítima, desprezando-a como mulher", afirma o documento do Ministério Público de Minas Gerais que foi aceito pela Justiça estadual.

    Clara Maria foi descrita como "uma mulher empoderada, independente e dedicada ao trabalho". Ainda segundo a promotoria, as características da jovem levaram os réus a ficarem "incomodados" e a matarem.

    Relembre o caso

    Clara Maria Venâncio Rodrigues, 21, foi assassinada em março. O corpo foi enterrado sob concreto em uma casa no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

    Após ser preso, Thiago confessou o crime. Ele disse que matou Clara com um golpe de mata-leão e que recebeu apoio de Lucas.

    Lucas confessou a participação. Ele disse que ajudou a ocultar o corpo da vítima. Depois de que Thiago matou Clara, os dois enterraram o corpo dela e cobriram com uma camada de concreto.

    Justiça tornou réus Thiago e Lucas em abril. Um terceiro homem que chegou ser a apontado como suspeito na época não foi denunciado pela promotoria porque não ficou comprovada a participação dele no crime.

    Clara Maria era skatista e designer. A jovem gostava de andar de skate, fazia trabalhos como designer e mantinha um perfil nas redes sociais dedicado a mostrar suas pinturas e desenhos.

    Em caso de violência, denuncie

    Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

    Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

    Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

    Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

