Nunca foi tão fácil vender um carro usado como hoje. Vendedores e compradores não precisam mais perder horas dentro de bancos e cartórios, já que o pagamento e a transferência do documento podem ser feitos com poucos cliques no celular. Pelo menos em teoria.

Na prática, é comum pessoas que não estão acostumadas com essas negociações terem dúvidas do que fazer, inclusive no momento de anunciar o carro. A necessidade de vender existe, todos temos que passar por isso em algum momento, mas o que devo fazer?

Por serem negociações com valores altos, é grande o temor de cair em golpes ou fazer um péssimo negócio do ponto de vista financeiro. O que eu posso garantir é que vender o próprio carro usado é muito simples.

Na coluna dessa semana listo 5 maneiras de vender um carro usado. Tenho certeza de que o leitor vai se identificar com pelo menos uma delas.

Loja ou concessionária

A maneira mais fácil de vender um carro usado. Tudo é resolvido de maneira rápida, portanto atende a necessidade de quem tem pressa e não quer perder tempo procurando o melhor negócio financeiro. Outra vantagem é que lojas e concessionárias passam credibilidade na negociação, já que são empresas com sede física.

Nesse caso, recomendo que não seja feito nenhum investimento para melhorar algum aspecto do carro. Ou seja, se tiver detalhes estéticos ou manutenções pendentes, não se preocupe em querer melhorar, pois quem for avaliar seu carro vai desvalorizá-lo de qualquer jeito.

Entretanto, como é de se imaginar, essa é a pior maneira do ponto de vista financeiro. É comum receber cerca de 80% do valor da tabela Fipe, já que a empresa precisa praticar um valor próximo da realidade do mercado na revenda, e ainda lucrar com isso.

Também deve se atentar com o pagamento e a transferência do documento, pois é preciso que ambos sejam feitos imediatamente. Ou seja, não aceite receber somente depois de conseguirem um comprador para o carro ou transfira o documento para o nome da loja ou concessionária que estiver negociando.

Consignado

Nesse caso, é feito um contrato de consignação com um revendedor, que vai trabalhar a venda do seu carro sem pagar nada por ele de imediato. É natural que esse profissional queira fazer algumas melhorias para aumentar o interesse de compradores, e isso deve ser bem detalhado na negociação para não ter problemas no futuro. Por exemplo, cobranças de serviços de funilaria e pintura que não foram previamente autorizados.

A vantagem da consignação é conseguir um valor melhor no carro, já que a comissão paga para quem trabalhou essa venda, em torno de 6% do valor da venda, é sempre menor do que uma desvalorização feita em uma loja ou concessionária. A desvantagem é que o negócio não é imediato, pode demorar para encontrar um comprador, e isso atrapalha quem está com a expectativa de vender logo.

Depois que o carro for negociado, exija o pagamento imediato da sua parte, assim como transfira o documento imediatamente para o comprador. É preciso muita atenção nessa parte, pois não são raros os revendedores que demoram para informar sobre a venda, e ficam "girando" o dinheiro alheio em outras negociações.

Para isso não acontecer, recomendo não deixar procuração de poder de negociação por parte do revendedor registrada em cartório. O ideal é consignar seu carro somente com quem você já conheça e tenha confiança.

Leilão

Essa não é uma modalidade muito comum, mas costuma ser atrativa para quem tem pressa e espera receber um valor melhor do que em uma negociação direta com uma loja ou concessionária.

Aqui é preciso procurar por alguma empresa que avalie carro de particulares e que depois ofereça para revendedores. Esses vão ofertar lances pelo carro, e o mais alto leva. Como são vários revendedores disputando seu carro, maiores são as chances de conseguir um bom valor por ele.

Feito a negociação, exija o pagamento imediato e faça a transferência do documento para o revendedor que comprou o carro. A empresa que fez esse leilão geralmente não cobra nada de quem está vendendo, mas sim uma taxa de quem está comprando.

Feirão

Quem é bom de negócio pode levar o carro em um feirão de usados, geralmente feitos nos fins de semana em grandes estacionamentos. Aqui é recomendado que o veículo esteja em sua melhor forma, ou seja, bonito esteticamente e com as manutenções em dia, com os devidos comprovantes, para chamar a atenção de quem estiver visitando o feirão.

Neles, muitas vezes os interessados são revendedores, que obviamente oferecem valores baixos. Porém, é comum aparecerem revendedores de outras cidades ou estados, que praticam preços de venda maiores que a média nacional. Com isso, a proposta nem sempre é tão baixa, e por vezes dá negócio.

Para conseguir um consumidor final, disposto a pagar o valor de mercado, é preciso ter paciência. Essa é a grande vantagem, conseguir o maior valor possível sem intermediários. Mas, além da paciência, é preciso saber negociar, ou seja, saber ceder um pouco no preço para não correr o risco de perder a venda e voltar para casa com o carro.

Os riscos aumentam nesse tipo de negociação devido aos golpistas. Portanto, só transfira o documento depois que o pagamento for compensado na sua conta.

Classificados

Esse é o meu favorito. Tem todas as vantagens de uma negociação particular, ou seja, conseguir um valor maior pelo carro, com a comodidade de fazer tudo de maneira virtual. Ou melhor, quase tudo, pois quando aparecer um real interessado, provavelmente será agendado um encontro para que ele avalie o veículo e negocie pessoalmente.

Capriche nas fotos e na descrição do anúncio, além de saber precificar corretamente. Recomendo pesquisar os preços de outros carros semelhantes para ter como referência.

Também é recomendado que o carro esteja em sua melhor forma, até para não perder tempo mostrando para quem vai desistir por não gostar do que viu.

Assim que conseguir um comprador, só transfira o documento depois que o pagamento for compensado na sua conta.