Zona do euro registra inflação de 2,2% em setembro

01/10/2025 07h52

Após vários meses de estabilidade, a inflação na zona do euro acelerou em setembro, impulsionada principalmente pela alta nos preços da energia, o que sugere que o Banco Central Europeu evitará novos cortes nas taxas de juros até o final do ano.

O aumento de 2,2% em termos anuais no índice de preços superou os 2% de agosto, segundo um comunicado da agência Eurostat publicado nesta quarta-feira. A meta de inflação anual é de 2%.

A aceleração inflacionária é explicada principalmente pela tendência menos favorável dos preços da energia, que começaram um período de estabilidade após meses de forte queda. Os preços da energia caíram 0,4% em setembro, após um recuo de 2% em agosto.

A inflação dos alimentos desacelerou para 3%, depois de 3,2% em agosto, enquanto os preços dos produtos industriais subiram 0,8%. Por sua vez, os preços dos serviços registraram leve alta, a 3,2%, contra 3,1% no mês anterior.

