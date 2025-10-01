Topo

Notícias

Zelenskiy diz que Rússia está criando ameaça de incidentes nucleares

01/10/2025 17h50

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que a Rússia estava tentando criar o risco de incidentes nucleares e que havia deliberadamente encenado um ataque que cortou a energia da usina nuclear desativada de Chernobyl.

Zelenskiy, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que mais de 20 drones haviam participado do ataque a uma cidade próxima que cortou a energia da extinta usina de Chernobyl, local do maior desastre nuclear do mundo, em 1986.

Ele também disse que Moscou não estava fazendo nada para reparar o corte de energia externa da usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, agora em seu oitavo dia, e estava se aproveitando da posição "fraca" da Agência Internacional de Energia Atômica e de seu diretor-geral, Rafael Grossi.

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Jonathan Anderson reinventa clássicos da Dior em sua primeira coleção feminina em Paris

TCU gasta R$ 770 mil com reforma de apartamento funcional de Anastasia autoridade

Newcastle goleia na visita ao Union Saint-Gilloise (4-0) na Champions

Ex-deputado de GO é preso suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Zelenskiy diz que Rússia está criando ameaça de incidentes nucleares

Ciro Nogueira afirma que André Fufuca terá que optar entre PP e governo Lula

PF pede a Moraes inclusão de ameaças a Dino em inquérito das 'milícias digitais'

Petróleo se mantém em queda por provável novo aumento de produção da Opep+

SP investiga 37 casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas falsas

Lula autoriza governo a discutir fim da obrigatoriedade de autoescola para CNH

Morre, aos 91 anos, a renomada primatologista Jane Goodall