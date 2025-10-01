Zelenskiy diz que Rússia está criando ameaça de incidentes nucleares

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que a Rússia estava tentando criar o risco de incidentes nucleares e que havia deliberadamente encenado um ataque que cortou a energia da usina nuclear desativada de Chernobyl.

Zelenskiy, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que mais de 20 drones haviam participado do ataque a uma cidade próxima que cortou a energia da extinta usina de Chernobyl, local do maior desastre nuclear do mundo, em 1986.

Ele também disse que Moscou não estava fazendo nada para reparar o corte de energia externa da usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, agora em seu oitavo dia, e estava se aproveitando da posição "fraca" da Agência Internacional de Energia Atômica e de seu diretor-geral, Rafael Grossi.

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)