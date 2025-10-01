PC gamer que cabe no bolso vale pela praticidade, mas tem pontos de atenção

Anunciados em 2024, os aparelhos da linha Zeenix, da TecToy, fazem parte da categoria dos PC gamers portáteis, capazes de unir qualidade em um formato compacto. São duas opções: o Zeenix Lite, com desempenho mais modesto, e o Zeenix Pro, modelo topo de linha.

Ambos são modelos "nacionalizados" de duas versões do portátil chinês Ayn Loki (algo que, inclusive, gerou uma certa controvérsia no momento da apresentação do Zeenix). O Guia de Compras UOL testou o Lite. Abaixo, detalhamos a experiência.

O que eu gostei

Ergonomia. Tradicionalmente tenho dificuldades para jogar em consoles portáteis, com mãos e dedos começando a doer após poucos minutos de jogatina. Com o Zeenix Lite, felizmente, isso não ocorreu.

O portátil tem uma pegada boa, especialmente considerando as protuberâncias na traseira que ajudam a manter as mãos firmes sem a necessidade de fazer força para isso. O posicionamento dos botões é bom, o que deixa a sensação de que todos os comandos que você precisa estão à mão.

Imagem: Rodrigo Lara/UOL

Qualidade de construção. Esse foi um aspecto que me impressionou positivamente no primeiro contato com o Zeenix. Aqui, é importante pontuar que não há diferenças construtivas entre a versão Lite e a versão Pro.

A cobertura plástica é agradável ao toque, uma característica desejável, já que o dispositivo estará em contato direto com as mãos durante todo o uso. Há leds nas laterais, os analógicos utilizam efeito hall, que previne falhas por desgaste, e a carcaça não apresenta rebarbas.

O aparelho acompanha uma capa rígida que garante uma boa proteção quando não está em uso.

Esquenta pouco. Ainda que o barulho da ventoinha seja perceptível dependendo do nível de exigência do jogo que estiver rodando, o que torna o seu uso confortável.

Central de controle facilita navegação. O Zeenix Hub é um aplicativo interessante por reunir uma lista. Ele é especialmente útil porque reúne, em uma única interface, games instalados em "lojas" distintas, como Steam, Xbox Game Pass etc.

Isso evita que a pessoa que estiver jogando precise buscar onde os jogos estão e deixa a experiência muito mais próxima do que se espera de um videogame.

Pontos de atenção

Desempenho deixa a desejar. Esse é, sem dúvidas, o ponto mais crítico do Zeenix Lite. O desempenho é bastante limitado e isso é perceptível tanto em ações triviais, como abrir o Zeenix Hub, quanto na hora de jogar.

Com processador AMD Athlon 3050e e 8 GB de RAM, o Zeenix Lite entrega o básico. Jogos retrô e títulos atuais mais simples e leves devem rodar sem problemas, mas durante o teste pude experimentar games mais modernos como "Doom", de 2016, e o desempenho só ficou relativamente aceitável ao se diminuir consideravelmente a qualidade gráfica.

Dentre games mais modernos, "Gears of War Reloaded" teve um desempenho bem ruim, com taxa de quadros baixa. Já "Silksong", game recém-lançado, rodou bem justamente por ser mais leve.

Ainda que haja uma infinidade de jogos mais leves para serem rodados no Zeenix Lite, é bom ter em mente essa limitação considerável caso você planeje adquirir um.

É importante ressaltar que, ao contrário do que ocorre com aparelhos como o Steam Deck, que possui games com algum grau de adaptação para rodar no portátil, no Zeenix Lite não há qualquer adequação do tipo.

Sendo assim, é bastante comum que os jogos fiquem com textos de menus e interfaces de jogo bem pequenos e difíceis de serem lidos.

Não é "plug and play". Por mais que recursos como o Zeenix Hub deixem o uso do aparelho mais prático, ainda assim é bom ter em mente que o portátil funciona como um PC. E isso inclui tanto a configuração inicial do Windows 11 quanto atualizações de drivers e a necessidade de mexer em configurações gráficas dos jogos para se obter um desempenho adequado.

Custo-benefício. Vendido na faixa de R$ 2.600, o Zeenix Lite se posiciona entre o Nintendo Switch e o PlayStation 5 Slim.

Definitivamente, não é uma posição favorável, uma vez que o console da Nintendo sai por cerca de R$ 2 mil e entrega uma biblioteca grande de jogos e exclusivos de peso.

E por menos de R$ 1 mil a mais, é possível levar o console mais atual da Sony, que também conta com uma ampla biblioteca e games com gráficos de ponta.

Quem deve gostar

Quem busca um PC portátil para jogos indies, emulação e tarefas leves vai encontrar no Zeenix Lite uma opção interessante, com suporte oficial no Brasil e um design que privilegia a mobilidade. Também é indicado para quem valoriza a garantia local e não quer se arriscar com importações.

Já quem procura jogar títulos AAA atuais ou espera desempenho próximo ao de notebooks gamers deve considerar outros aparelhos, como o Zeenix Pro, o Steam Deck ou ainda o ROG Ally.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.