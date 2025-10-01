Wall Street fecha em alta diante da perspectiva de redução das taxas do Fed

Topo

01/10/2025 19h48

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (1º), impulsionada pela perspectiva de cortes nas taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e pelo otimismo dos investidores em relação à independência política da instituição.

Dois índices atingiram novos recordes ao fechamento: o Dow Jones (+0,09%, a 46.441,10 pontos) e o ampliado S&P 500 (+0,34%, a 6.711,20 pontos). O Nasdaq (+0,42%) se manteve próximo de sua máxima histórica.

No início do dia, "os investidores começaram a se preocupar de que um impasse prolongado pudesse afetar os gastos do consumidor e as condições do mercado de trabalho", afirmou José Torres, da Interactive Brokers.

Mas agora, "o mercado começa a se entusiasmar com a ideia de que o Fed possa continuar reduzindo as taxas de juros", declarou à AFP Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management.

Os investidores também analisavam a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab, que mostrava que o setor privado dos Estados Unidos perdeu 32 mil empregos em setembro, apesar das expectativas dos analistas de crescimento no emprego.

"Este é mais um sinal de que o mercado de trabalho americano está perdendo força", disse Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da plataforma de negociação XTB.

"Existe uma espécie de equilíbrio ideal, onde os dados não mostram muita força, mas também não são suficientemente fracos para que as pessoas comecem a se preocupar com uma recessão", acrescentou Urbanowicz.

Nesta quarta-feira, os investidores também celebraram a decisão da Suprema Corte de permitir que a governadora do Fed, Lisa Cook, que Trump quer destituir, permaneça em seu cargo por enquanto.

Neste contexto, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu para 4,10%, em comparação com 4,15% no fechamento de terça-feira.

No mercado de ações, as companhias farmacêuticas subiram após um acordo entre a Casa Branca e o laboratório americano Pfizer para reduzir os preços de certos medicamentos nos Estados Unidos em troca de uma isenção de tarifas. Pfizer avançou 6,79%, Merck 7,39%, Eli Lilly 8,18% e AbbVie 5,55%.

