Topo

Notícias

Wall St cai com incerteza sobre dados econômicos por paralisação do governo

01/10/2025 11h39

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de ações dos Estados Unidos caíam nesta quarta-feira, com os investidores digerindo dados fracos sobre emprego privado enquanto a paralisação do governo federal pode adiar a divulgação de dados econômicos, aumentando a incerteza em torno do próximo movimento do banco central.

Operadores elevaram as apostas em um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve em sua próxima reunião depois que o Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou o maior fechamento de vagas no setor privado dos EUA em dois anos e meio em setembro.

"A ADP pode, pela primeira vez, ser um indicador mais próximo do verdadeiro nível de emprego", disse Jamie Cox, sócio-gerente do Harris Financial Group.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,14%, para 46.335,33 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,32%, a 6.666,82 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,41%, para 22.565,63 pontos.

As ações de serviços de comunicação no S&P 500 caíam 1,5%, pressionadas pelas perdas da Meta e da Alphabet, que caíram 2,8% e 1,1%, respectivamente. As ações também pesavam sobre a Nasdaq.

O setor de tecnologia do S&P 500 perdia 0,4%, com a Nvidia em queda de 0,9%.

Há uma profunda divisão partidária em Washington que levou à paralisação do governo federal.

Embora historicamente as paralisações não tenham afetado os mercados - o S&P 500 subiu durante cada uma das últimas seis paralisações do governo, de acordo com uma nota do Deutsche Bank - a atual coincide com valores elevados das ações e um clima frágil.

As paralisações prolongadas também ampliam os riscos. Nas sete ocasiões em que duraram 10 dias ou mais, o S&P 500 caiu quatro vezes e subiu três vezes, de acordo com dados da Vanguard.

O relatório de emprego fora do setor agrícolas, programado para ser divulgado na sexta-feira, provavelmente será adiado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Proposta da reforma administrativa inclui teto para titulares de cartório

PM e esposa mortos em motel desmaiaram em banheira após consumirem drogas

Margareth Buzetti deixa o Senado; José Lacerda assume a vaga

Energia retorna ao Afeganistão, mas mulheres seguem 'enterradas vivas' no país dos talibãs

VLI e Tereos fazem 1ª operação ferroviária de açúcar com compensação de carbono

Flotilha com ajuda a Gaza diz que navios israelenses buscaram intimidar seus barcos

Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

Produção de petróleo do Brasil sobe 16,6% em agosto, Búzios ultrapassa Tupi

Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

Médica brasileira apresenta em Paris estudo sobre aplicativo da OMS para diagnosticar hanseníase

Jornada de trabalho de até 13 horas provoca indignação na Grécia