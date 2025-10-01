Topo

Notícias

Votação da MP da taxação é adiada na comissão mista para 3ª feira, um dia antes de vencer

01/10/2025 20h39

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - A votação da medida provisória que eleva a taxação sobre aplicações financeiras e bets em comissão mista do Congresso foi adiada mais um vez e só deve ocorrer na próxima terça-feira, um dia antes do prazo limite para sua aprovação pelas duas Casas do Legislativo.

Editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 11 de junho, a MP precisa ser votada pela comissão mista e pelas duas Casas do Congresso até quarta-feira da próxima semana, ou perderá a validade.

A MP eleva a taxação sobre apostas esportivas online (bets), institui a tributação sobre ganhos com títulos atualmente isentos, altera o imposto de outras aplicações financeiras e prevê, ainda, algumas medidas de contenção de despesas. Foi editada na intenção de compensar a perda de arrecadação após o governo recuar de parte do aumento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A estimativa do relator, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), é que a MP possa render R$20 bilhões em arrecadação e uma redução de despesa de R$15 bilhões, totalizando um impacto de R$35 bilhões.

A votação da MP na comissão mista já havia sido adiada nesta semana.

Anteriormente, a previsão era que o colegiado pudesse analisá-la na terça-feira, mas a deliberação foi adiada para a quinta-feira a pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sob a justificativa de oferecer mais tempo de discussão e, ao mesmo tempo, deixar que líderes de bancada se concentrassem na discussão de outra proposta de interesse do governo -- o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda a quem ganha até R$5 mil.

