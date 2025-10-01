VLI e Tereos fazem 1ª operação ferroviária de açúcar com compensação de carbono

São Paulo, 1 - A VLI, companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais, e a Tereos, uma das empresas líderes na produção de açúcar, etanol e energia do País, realizaram a primeira operação ferroviária de transporte de açúcar com compensação de carbono do País. A movimentação da carga ocorreu no mês de setembro, entre o Terminal Integrador Guará (SP) e o Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita (Tiplam), na Baixada Santista, informou a VLI em comunicado.Agora, as empresas irão avaliar os resultados da ação inovadora e pioneira para definir eventuais próximos passos."Com esta operação, a parceria entre a VLI e a Tereos inaugura um novo capítulo, aumentando os ganhos ambientais do transporte de açúcar sobre trilhos, que já possui por natureza um caráter sustentável, uma vez que o modal ferroviário emite um sexto do carbono por tonelada transportada se comparado ao modal rodoviário. A VLI acredita na cocriação de soluções com clientes para alavancar resultados operacionais, bem como a geração de legado à sociedade e ao planeta", afirmou na nota Danny Marchesi, gerente-geral de Sustentabilidade e Comunicação da VLI.Com foco no aumento da eficiência do transporte de açúcar sobre trilhos, em novembro de 2020, VLI e Tereos inauguraram dois armazéns de açúcar construídos no Tiplam e no Terminal Integrador de Guará, com investimentos conjuntos de R$ 205 milhões e capacidade de 240 mil toneladas. O transporte do açúcar da Tereos ocorre no Corredor Sudeste da VLI, que liga o Centro-Oeste brasileiro ao Porto de Santos por meio da Ferrovia Centro-Atlântica. Neste ano, as empresas conseguiram um novo recorde operacional, com o embarque recorde, realizado no Tiplam, de 70 mil toneladas de açúcar VHP em um único navio, com destino à China.