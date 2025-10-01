Topo

Notícias

VLI e Tereos fazem 1ª operação ferroviária de açúcar com compensação de carbono

01/10/2025 11h57

São Paulo, 1 - A VLI, companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais, e a Tereos, uma das empresas líderes na produção de açúcar, etanol e energia do País, realizaram a primeira operação ferroviária de transporte de açúcar com compensação de carbono do País. A movimentação da carga ocorreu no mês de setembro, entre o Terminal Integrador Guará (SP) e o Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio Mesquita (Tiplam), na Baixada Santista, informou a VLI em comunicado.Agora, as empresas irão avaliar os resultados da ação inovadora e pioneira para definir eventuais próximos passos."Com esta operação, a parceria entre a VLI e a Tereos inaugura um novo capítulo, aumentando os ganhos ambientais do transporte de açúcar sobre trilhos, que já possui por natureza um caráter sustentável, uma vez que o modal ferroviário emite um sexto do carbono por tonelada transportada se comparado ao modal rodoviário. A VLI acredita na cocriação de soluções com clientes para alavancar resultados operacionais, bem como a geração de legado à sociedade e ao planeta", afirmou na nota Danny Marchesi, gerente-geral de Sustentabilidade e Comunicação da VLI.Com foco no aumento da eficiência do transporte de açúcar sobre trilhos, em novembro de 2020, VLI e Tereos inauguraram dois armazéns de açúcar construídos no Tiplam e no Terminal Integrador de Guará, com investimentos conjuntos de R$ 205 milhões e capacidade de 240 mil toneladas. O transporte do açúcar da Tereos ocorre no Corredor Sudeste da VLI, que liga o Centro-Oeste brasileiro ao Porto de Santos por meio da Ferrovia Centro-Atlântica. Neste ano, as empresas conseguiram um novo recorde operacional, com o embarque recorde, realizado no Tiplam, de 70 mil toneladas de açúcar VHP em um único navio, com destino à China.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Proposta da reforma administrativa inclui teto para titulares de cartório

PM e esposa mortos em motel desmaiaram em banheira após consumirem drogas

Margareth Buzetti deixa o Senado; José Lacerda assume a vaga

Energia retorna ao Afeganistão, mas mulheres seguem 'enterradas vivas' no país dos talibãs

VLI e Tereos fazem 1ª operação ferroviária de açúcar com compensação de carbono

Flotilha com ajuda a Gaza diz que navios israelenses buscaram intimidar seus barcos

Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

Produção de petróleo do Brasil sobe 16,6% em agosto, Búzios ultrapassa Tupi

Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

Médica brasileira apresenta em Paris estudo sobre aplicativo da OMS para diagnosticar hanseníase

Jornada de trabalho de até 13 horas provoca indignação na Grécia