'Vitória da justiça tributária', diz Lula sobre aprovação de isenção do IR

O presidente Lula (PT) comemorou a aprovação, pela Câmara, do projeto de lei que amplia de R$ 3.036 para R$ 5.000 a faixa de isenção do Imposto de Renda. O projeto segue agora para o Senado.

O que aconteceu

No X, Lula qualificou a aprovação como "uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil". A proposta foi aprovada por 493 votos a zero.

Câmara deu "passo histórico na construção de um Brasil mais justo", afirmou o presidente. "Ao aprovar projeto encaminhado pelo nosso governo de zerar o imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000 por mês e reduzir a cobrança de quem recebe até R$ 7.350, a partir de uma contribuição mínima dos muito ricos."

Lula agradeceu o presidente da Câmara dos Deputados e o relator da proposta. "Agradeço o presidente Hugo Motta [Republicanos-PB], o relator Arthur Lira [PP-AL] e cada um dos líderes que conduziram o processo de aprovação do projeto. Tenho certeza de que a proposta também contará com amplo apoio no Senado."

Relatada por Lira, a proposta passou pela comissão especial em julho, três meses após ser enviada pelo governo, em abril. Se for aprovada pelos senadores, irá à sanção do presidente Lula e entrará em vigor em 1º de janeiro do ano que vem.

Isenção do IR é a principal pauta do governo. A proposta, que prevê beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros, é uma das mais relevantes da gestão petista e deverá ser utilizada em 2026 para melhorar a popularidade e ajudar na possível reeleição de Lula. O projeto também tem apelo nas bases eleitorais dos parlamentares e, por isso, contou com o voto favorável de todos os partidos.

Lira manteve o texto aprovado na comissão com os principais pontos apresentados pelo governo. Em outros, ampliou o benefício. Além da isenção para quem ganha até R$ 5.000, o texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.