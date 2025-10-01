Topo

Abacate ajuda a perder peso? Veja os benefícios da fruta à saúde

Abacate é rico em fibras, vitaminas (B, C e K), potássio e cobre, além de gorduras monoinsaturadas Imagem: Rogério Canella/Folhapress
01/10/2025 15h37

Durante anos, o abacate carregou a fama de ser "gorduroso demais". Só que a ciência explica: as gorduras da fruta são, em sua maioria, monoinsaturadas — aquelas que fazem bem ao corpo. E os benefícios não param por aí: ela também concentra fibras, vitaminas (B, C e K), potássio e cobre. Um combo que contribui para a saciedade, regula a glicemia e ainda ajuda a reduzir inflamações no organismo.

O abacate prolonga a sensação de estômago cheio e adia a fome. Isso não significa que ele seja um "milagre da dieta", mas pode ser um bom aliado no controle de peso, se consumido com equilíbrio.

Apesar dos benefícios, é bom lembrar que o abacate é bastante calórico. Em 100 g do alimento, há 96 calorias e 8,4 g de gordura. A quantidade ideal pode variar entre um abacate pequeno ou metade de uma fruta maior. A recomendação é consumir cerca de três vezes por semana.

O que essa fruta faz pelo corpo

Pressão sob controle
O abacate é riquíssimo em potássio -- três vezes mais que a banana. Esse mineral ajuda a equilibrar o sódio no organismo, reduzindo a pressão arterial e protegendo os vasos sanguíneos.

Aliado contra o colesterol
Apesar de calórico, o abacate atua no sentido oposto ao do colesterol ruim (LDL). Suas gorduras insaturadas reduzem a absorção intestinal e a produção hepática desse tipo de colesterol, ao mesmo tempo em que aumentam o HDL, considerado "bom".

Coração protegido
Com altas doses de gordura monoinsaturada e fitosteróis, a fruta diminui fatores de risco cardiovascular como hipertensão e acúmulo de placas nas artérias. O óleo de abacate, inclusive, ajuda a prevenir lesões vasculares.

Menos estresse
A glutationa, antioxidante presente no abacate, reduz o cortisol -- o hormônio do estresse. O potássio e o lítio naturais da fruta também auxiliam no controle da ansiedade e no sono de qualidade, enquanto a vitamina B3 atua no sistema nervoso, favorecendo relaxamento.

Intestino em ordem
As fibras solúveis regulam o trânsito intestinal e, junto das gorduras boas, ainda facilitam a lubrificação das fezes, prevenindo a constipação.

Visão preservada
Rico em luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem os olhos, o consumo regular de abacate reduz o risco de catarata e degeneração macular -- duas das principais causas de perda visual na velhice.

Ossos fortalecidos
Com minerais como zinco, fósforo, cobre, cálcio e selênio, além das vitaminas K e D, a fruta favorece a regeneração óssea e ajuda a prevenir a osteoporose.

*Com informações de reportagem publicada em 05/07/2019 e 03/09/2017

