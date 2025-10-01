Topo

Vini e Rodrygo voltam a ser convocados para amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão

01/10/2025 16h47

Os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo estão de volta à Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão neste mês de outubro, anunciou o técnico Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (1º).

O italiano poupou Vini em setembro, liberando o astro do Real Madrid da última rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, para a qual o Brasil já se classificou. 

Rodrygo, companheiro de Vinicius no time 'merengue', tem sua primeira convocação no ciclo de Ancelotti, iniciado em junho.

"Volta Rodrygo porque acho que ele está indo muito bem. Não está jogando muito, mas quando entrou no time jogou bem", explicou o técnico na coletiva de imprensa no Rio de Janeiro antes dos jogos em Seul e Tóquio nos dias 10 e 14, respectivamente.

Outra novidade na Seleção é a chegada de outro jogador do Real Madrid, o zagueiro Éder Militão, que se recuperou de uma grave lesão no joelho direito. 

Sua última partida pelo Brasil foi em julho de 2024. 

Ancelotti sofreu desfalques importantes por lesão ao montar seu elenco: o meia-atacante Raphinha (Barcelona), o goleiro Alisson (Liverpool), o zagueiro e capitão Marquinhos (Paris Saint-Germain) e o atacante João Pedro (Chelsea). 

Com a ausência de Alisson, Ederson está de volta. 

O ex-técnico do Real Madrid anunciou que vai escalar Ederson (Fenerbahçe) na primeira partida e Hugo Souza (Corinthians) na segunda.

Na zaga, Ancelotti não poderá contar com Marquinhos, e o treinador disse que "se ele quiser, Casemiro pode ser o capitão".

Os amistosos na Ásia fazem parte do plano do Brasil de enfrentar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá. 

Em novembro, em Londres e Paris, a seleção vai jogar contra seleções africanas ainda não definidas e, em março, espera enfrentar adversários europeus.

--- Lista de convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Lucas Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: André e João Gomes (Wolverhampton), Bruno Guimarães e Joelinton (Newcastle), Casemiro (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Vinícius Júnior e Rodrygo (Real Madrid).

Vini e Rodrygo voltam a ser convocados para amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão

