Topo

Notícias

Vice-presidente dos EUA acusa democratas de exigências 'ridículas' para acabar com a paralisação do governo

01/10/2025 14h48

O vice-presidente americano, JD Vance, acusou nesta quarta-feira (1º) seus rivais democratas de fazerem exigências "ridículas" aos republicanos para encerrar a paralisação do governo.

"Eles nos disseram que tirariam o governo da paralisação orçamentária, mas somente se gastássemos bilhões de dólares em assistência médica para imigrantes irregulares. Essa é uma proposta ridícula", disse Vance em uma rara aparição na sala de imprensa da Casa Branca.

dk/jz/ad/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Mais de 30% das bebidas vendidas no Brasil são falsas, aponta pesquisa

Centenas de migrantes vão à Cidade do México exigir sua regularização

Vice-presidente dos EUA acusa democratas de exigências 'ridículas' para acabar com a paralisação do governo

EUA e aliados reduzem presença militar no Iraque

Pauta de videográficos

Flotilha de ajuda a Gaza espera ser interceptada pela marinha israelense em uma hora

Flotilha humanitária é atacada por drones e cercada por navios de guerra; Israel nega, mas não explica

Todos os militares retidos nos protestos indígenas do Equador são libertados

Alcolumbre anuncia que ficará incomunicável por um dia durante celebração judaica

PF vai investigar ameaças a Dino nas redes sociais após voto para condenar Bolsonaro

Baden Powell: o músico que casou bossa nova com candomblé e "inventou" os afrossambas