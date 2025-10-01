Vice-presidente dos EUA acusa democratas de exigências 'ridículas' para acabar com a paralisação do governo

O vice-presidente americano, JD Vance, acusou nesta quarta-feira (1º) seus rivais democratas de fazerem exigências "ridículas" aos republicanos para encerrar a paralisação do governo.

"Eles nos disseram que tirariam o governo da paralisação orçamentária, mas somente se gastássemos bilhões de dólares em assistência médica para imigrantes irregulares. Essa é uma proposta ridícula", disse Vance em uma rara aparição na sala de imprensa da Casa Branca.

