Vendas trimestrais de carros da BYD caem pela primeira vez desde 2020

PEQUIM (Reuters) - As vendas da BYD no terceiro trimestre caíram 2,1% em relação ao ano anterior, de acordo com cálculos da Reuters com base em um documento da empresa divulgado nesta quarta-feira, o primeiro declínio trimestral para a fabricante chinesa de carros híbridos e veículos elétricos em mais de cinco anos.

O líder do mercado chinês vendeu 1,106 milhão de carros nos três meses até o final de setembro, mostraram os dados da empresa, marcando a primeira queda desde o segundo trimestre de 2020, quando os negócios foram interrompidos pelo surto de Covid-19.

A BYD vendeu 5,88% menos carros em setembro do que há um ano, a primeira queda mensal desde fevereiro de 2024, e a empresa cortou sua produção em mais 8,47% no mês passado, estendendo uma tendência de menor produção em suas mega fábricas.

A desaceleração aumenta os sinais de que a era de expansão recorde da BYD, alimentada pelo apoio do governo para a adoção de veículos elétricos, pode estar chegando ao fim.

A empresa enfrenta desafios crescentes para manter a competitividade em meio a uma guerra de preços cada vez mais intensa no maior mercado automotivo do mundo.

A BYD reduziu sua meta de vendas para este ano em até 16%, para 4,6 milhões de veículos, informou a Reuters anteriormente. O gerente geral de marca e relações públicas da BYD, Li Yunfei, confirmou a meta com o South China Morning Post em reportagem publicada na segunda-feira.

