Topo

Notícias

Vendas da indústria de máquinas crescem 10,6% no acumulado do ano

01/10/2025 17h48

Mudança nas exportações

Segundo a associação, no acumulado de 2025, houve mudanças importantes nos principais destinos das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos. As vendas para a América do Norte caíram 9%, enquanto a Europa e a América do Sul cresceram 11,6% e 17,2%, respectivamente.

Na América do Sul, o destaque foi a Argentina, com aumento de 47,2% nas exportações, puxado pela ampliação das vendas de máquinas para agricultura (+82,8%) e para construção civil (+80,1%).

Para os Estados Unidos, que representaram 25,9% das exportações do setor no acumulado de 2025, até agosto, houve queda de 7,5% nas vendas, principalmente devido à retração na demanda por máquinas para construção civil (-14,9%). Em 2024, as vendas para os EUA representaram 26,9% do total das exportações do setor.

Já as importações mantiveram a trajetória de crescimento, somando US$ 21,1 bilhões de janeiro a agosto, alta de 9,1% em relação a igual período em 2024.

As importações do mês de agosto tiveram como principal origem a China (30,6% do total), que registrou acréscimo de 12,9% nas suas vendas para o Brasil em relação ao mês de julho. No acumulado do ano, até agosto, a China também permanece como a principal origem das importações, tanto em participação (31,8% do total) como em taxa de crescimento (+18,0%) em relação a 2024.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Veja números sorteados da Lotomania; prêmio é de R$ 461 mil

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 13,7 milhões; confira números sorteados

Justiça determina que Bolsonaro pague R$ 5 mil a advogado de Boulos

Lewandowski diz que Messias tem portas 'escancaradas' no STF e 'prestígio' entre ministros

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 11,7 milhões; confira dezenas

Wall Street fecha em alta diante da perspectiva de redução das taxas do Fed

É falso que Cármen Lúcia apoia anistia aos envolvidos na trama golpista

Luciano Hang não fez anúncio de produto contra disfunção erétil; vídeo é IA

Governo federal não anunciou a volta do horário de verão em 2025

Câmara pode votar amanhã tornar crime hediondo adulterar alimentos

No STF, plataformas negam vínculo; trabalhadores alegam precarização