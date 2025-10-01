Topo

Notícias

18 deputados não votaram na isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o relator do projeto de isenção do IR, Arthur Lira (PP-AL) - Bruno Spada/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o relator do projeto de isenção do IR, Arthur Lira (PP-AL) Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Carolina Nogueira e Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em Brasília e São Paulo

01/10/2025 23h10Atualizada em 01/10/2025 23h42

Dezoito deputados não votaram no projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 mensais. A proposta foi aprovada com 493 votos favoráveis e nenhum contrário.

O que aconteceu

Não votaram seis deputados do PL, três do MDB, dois do PP, dois do Podemos, dois do União Brasil, um do PDT, um do PSD e um do PT. A do PT é a deputada Luizianne Lins (CE), que está na flotilha humanitária interceptada por Israel hoje, que levaria alimentos e medicamentos a Gaza. Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, também está na lista. Veja quem não votou:

Relacionadas

Justiça determina que Bolsonaro pague R$ 5.000 a advogado de Boulos

Ex-deputado de GO é preso suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

'Mais fácil aprovar IR do que tirar um pouco de quem ganha muito', diz Lula

  • Detinha (PL-MA)
  • Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
  • Fábio Macedo (Podemos-MA)
  • Fausto Pinato (PP-SP)
  • Geraldo Mendes (União-PR)
  • Hercílio Diniz (MDB-MG)
  • José Medeiros (PL-MT)
  • Juarez Costa (MDB-MT)
  • Luciano Alves (PSD-PR)
  • Luizianne Lins (PT-CE)
  • Marcos Soares (União-RJ)
  • Mauro Benevides (PDT-CE)
  • Nelinho Freitas (MDB-CE)
  • Nelson Barbudo (PL-MT)
  • Pastor Marco Feliciano (PL-SP)
  • Samuel Santos (Podemos-GO)
  • Vinicius Gurgel (PL-AP)
  • Zé Adriano (PP-AC)

O projeto, relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), foi aprovado na comissão especial em julho. Agora, segue para análise do Senado.

Lira manteve o texto aprovado na comissão com os principais pontos apresentados pelo governo. Em outros, ampliou o benefício. Além da isenção para quem ganha até R$ 5.000, o texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.

Isenção do IR é a principal pauta do governo. A proposta é uma das mais relevantes da gestão petista e deverá ser utilizada em 2026 para melhorar a popularidade e ajudar na possível reeleição do presidente Lula (PT). O projeto também tem apelo para os parlamentares em suas bases eleitorais.

Lula entrou nas negociações. Ele almoçou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ontem. Hoje chamou alguns líderes do Centrão para reforçar o apoio ao projeto e discutir o desembarque de dois partidos da base do governo.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

'Vitória da justiça tributária', diz Lula sobre aprovação de isenção do IR

18 deputados não votaram na isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000

Câmara aprova por unanimidade isenção de IR até R$ 5 mil e taxação para os mais ricos

Brasil perde para o Marrocos e se complica no Mundial Sub-20; Argentina vai às oitavas

Ministros do G7 pressionam contra aumento da compra de petróleo russo

Mundial sub-20: Brasil perde para Marrocos por 2 a 1 e se complica

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 170 milhões; veja números e trevos

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Dez brasileiros estão entre capturados na flotilha de ajuda a Gaza

Comissão da Câmara aprova projeto anti-MST para criar 'Cadastro dos Invasores'

Quase 60 pessoas ainda estão presas sob os escombros da escola que desabou na Indonésia