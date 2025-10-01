18 deputados não votaram na isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000

Dezoito deputados não votaram no projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 mensais. A proposta foi aprovada com 493 votos favoráveis e nenhum contrário.

O que aconteceu

Não votaram seis deputados do PL, três do MDB, dois do PP, dois do Podemos, dois do União Brasil, um do PDT, um do PSD e um do PT. A do PT é a deputada Luizianne Lins (CE), que está na flotilha humanitária interceptada por Israel hoje, que levaria alimentos e medicamentos a Gaza. Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, também está na lista. Veja quem não votou:

Detinha (PL-MA)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Fábio Macedo (Podemos-MA)

Fausto Pinato (PP-SP)

Geraldo Mendes (União-PR)

Hercílio Diniz (MDB-MG)

José Medeiros (PL-MT)

Juarez Costa (MDB-MT)

Luciano Alves (PSD-PR)

Luizianne Lins (PT-CE)

Marcos Soares (União-RJ)

Mauro Benevides (PDT-CE)

Nelinho Freitas (MDB-CE)

Nelson Barbudo (PL-MT)

Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

Samuel Santos (Podemos-GO)

Vinicius Gurgel (PL-AP)

Zé Adriano (PP-AC)

O projeto, relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), foi aprovado na comissão especial em julho. Agora, segue para análise do Senado.

Lira manteve o texto aprovado na comissão com os principais pontos apresentados pelo governo. Em outros, ampliou o benefício. Além da isenção para quem ganha até R$ 5.000, o texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.

Isenção do IR é a principal pauta do governo. A proposta é uma das mais relevantes da gestão petista e deverá ser utilizada em 2026 para melhorar a popularidade e ajudar na possível reeleição do presidente Lula (PT). O projeto também tem apelo para os parlamentares em suas bases eleitorais.

Lula entrou nas negociações. Ele almoçou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ontem. Hoje chamou alguns líderes do Centrão para reforçar o apoio ao projeto e discutir o desembarque de dois partidos da base do governo.