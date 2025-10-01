Veja calendário do saque-aniversário do FGTS liberado pelo governo

O governo federal divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. Os pagamentos seguem a data de nascimento do trabalhador, o que significa que quem nasceu em janeiro já pode retirar os valores disponíveis.

Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: de 2/01/2025 a 31/03/2025

Fevereiro: de 3/02/2025 a 30/04/2025

Março: de 3/03/2025 a 30/05/2025

Abril: de 1/04/2025 a 30/06/2025

Maio: de 2/05/2025 a 31/07/2025

Junho: de 2/06/2025 a 29/08/2025

Julho: de 1/07/2025 a 30/09/2025

Agosto: de 1/08/2025 a 31/10/2025

Setembro: de 1/09/2025 a 28/11/2025

Outubro: de 1/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: de 3/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: de 1/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

Esse formato é uma alternativa ao modelo tradicional do saque-rescisão. Nele, o trabalhador pode retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Porém, caso seja demitido, terá acesso apenas à multa rescisória, sem poder sacar o valor integral da conta.

Na modalidade padrão, o saque-rescisão, quem é desligado sem justa causa pode retirar todo o saldo disponível, além da multa de 40%, quando aplicável.

No saque-aniversário, os valores ficam disponíveis a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e o prazo para retirada é de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é voluntária e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. O trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber o depósito. Quando a solicitação é feita dentro do mês de aniversário, a Caixa Econômica Federal informa que o crédito é liberado em até 5 dias úteis.

Também é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Qual o valor do saque-aniversário

O montante liberado é calculado com base em uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o total disponível nas contas vinculadas do trabalhador. Além disso, há uma parcela adicional que depende do valor acumulado.

Tabela de alíquotas e parcelas adicionais:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900