Topo

Notícias

"Vários barcos" da flotilha para Gaza foram "detidos" sem incidentes, diz chancelaria israelense

01/10/2025 17h15

Israel deteve "vários barcos" da flotilha para Gaza sem incidentes, declarou nesta quarta-feira (1º) o Ministério das Relações Exteriores israelense, depois que os organizadores da iniciativa humanitária anunciaram que o grupo de embarcações havia sido interceptado pelas forças israelenses.

"Vários barcos da flotilha (...) foram detidos com total segurança e seus passageiros estão sendo transferidos para um porto israelense", indicou a chancelaria no X.

"Greta e seus amigos estão bem e em segurança", acrescentou o ministério, que incluiu na publicação um breve vídeo da ativista sueca Greta Thunberg recolhendo seus pertences, cercada por homens armados.

mj/liu/jvb/mar/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Newcastle goleia na visita ao Union Saint-Gilloise (4-0) na Champions

Ex-deputado de GO é preso suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Zelenskiy diz que Rússia está criando ameaça de incidentes nucleares

Ciro Nogueira afirma que André Fufuca terá que optar entre PP e governo Lula

PF pede a Moraes inclusão de ameaças a Dino em inquérito das 'milícias digitais'

Petróleo se mantém em queda por provável novo aumento de produção da Opep+

SP investiga 37 casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas falsas

Lula autoriza governo a discutir fim da obrigatoriedade de autoescola para CNH

Morre, aos 91 anos, a renomada primatologista Jane Goodall

SBC tem 4 mortes e 13 casos de intoxicação por metanol, diz prefeitura

ABPA lança movimento pelo uso consciente de antimicrobianos na produção