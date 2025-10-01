Topo

Notícias

USDA libera US$ 38,3 mi em auxilio a produtores nos EUA afetados por furacão

01/10/2025 13h03

Washington, 1 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) anunciou, em nota, a liberação de US$ 38,3 milhões para produtores da Carolina do Sul afetados pelo furacão Helene. Os recursos serão repassados ao Departamento de Agricultura da Carolina do Sul, e deverão cobrir perdas de infraestrutura, madeira e prejuízos econômicos não contemplados por outros programas federais.A secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, destacou na nota que o governo busca garantir recursos rápidos para apoiar agricultores afetados, enquanto o comissário de Agricultura da Carolina do Sul, Hugh Weathers, afirmou que o financiamento será crucial para assegurar o futuro do setor agrícola e florestal do Estado. A medida integra um pacote nacional de US$ 30 bilhões em assistência a desastres aprovado pelo Congresso por meio da Lei de Assistência Americana de 2025.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Senado dos EUA rejeita o plano republicano de retirar país da paralisação orçamentária

Senado dos EUA rejeita o plano republicano de acabar com paralisação orçamentária do país

Suprema Corte dos EUA permite que diretora do Fed continue no cargo

Envios de remessas para o México somam cinco meses de quedas consecutivas

Alemanha prende supostos membros do Hamas que teriam como alvo instituições judaicas

Entidades dizem que veto parcial de Lula à Ficha Limpa pode favorecer políticos cassados

Três homens vinculados ao Hamas são presos na Alemanha com armas e munições

Serviço Geológico do Brasil e CBL fecham acordo para impulsionar prospecção no Jequitinhonha

Shein abrirá na França suas primeiras lojas físicas no mundo

Oktoberfest de Munique é temporariamente fechada devido à ameaça de bomba

Em dia de votação do IR, Lula se reúne com líderes do centrão