Um morto, 4 presos, 3 foragidos: quem é quem no caso da morte de Ruy Ferraz

Colaboração para o UOL, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo já identificou pelo menos oito pessoas com envolvimento direto na morte do delegado Ruy Ferraz, assassinado no último dia 15, em Praia Grande, na Baixa Santista. Entre os principais suspeitos, quatro já foram presos, três são considerados foragidos e um morreu.

Quem é o suspeito morto

Umberto Alberto Gomes é suspeito de envolvimento na morte de delegado Ruy Ferraz; ele morreu em troca de tiros com a polícia Imagem: Reprodução

Um dos suspeitos foi morto nesta terça-feira. Umberto Alberto Gomes, 39, foi localizado em São José dos Pinhais (PR), e morreu ao supostamente trocar tiros com os policiais ao resistir à prisão.

Umberto, que já havia sido condenado por roubo, foi identificado pelas impressões digitais. Os investigadores localizaram as impressões dele em uma casa alugada pelos criminosos em Mongaguá. A residência foi usada para planejar a morte do delegado.

Quem são os presos

Willian Silva Marques, 36 anos, dono da casa usada por traficantes Imagem: Reprodução

William Silva Marques, 36, foi detido na semana passada, após se apresentar em uma delegacia de São Vicente. Irmão de um policial militar, ele é dono de uma das casas alugadas pelos criminosos para planejar a morte de Ruy. William não quis cooperar com as investigações e não revelou a quem alugou o imóvel.

Dahesly Oliveira Pires, 25, é acusada de transportar um dos fuzis usados no crime. Ela teria recebido R$ 1,5 mil para levar a arma até Diadema, na Grande SP.

Luiz Henrique Soares Batista, 38, o Fofão. Ele admitiu ter dado fuga para um dos criminosos após o assassinato do delegado, segundo a polícia.

Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar. A polícia não divulgou qual seria a participação dele na morte de Ruy, mas o suspeito alegou ser inocente.

Segundo as investigações, Jaguar e Fofão são membros do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Quem são os foragidos

Da esq. para a dir.: Felipe Avelino da Silva; Flávio Henrique de Souza; e Luiz Antônio Rodrigues de Miranda Imagem: Obtido pelo UOL

Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43. Polícia afirma que ele pagou Dahesly para transportar o fuzil.

Felipe Avelino da Silva, 33,o Mascherano. Polícia encontrou a impressão digital dele no carro que teria sido usado no crime.

Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24. As impressões digitais dele também estavam no carro usado no crime. Flávio ainda é apontado como integrante do PCC.

Subsecretário na mira

O subsecretário de Gestão e Tecnologia de Praia Grande, Sandro Rogério Pardini, foi alvo de operação da polícia, no âmbito das investigações pela morte de Ruy. Por meio de sua defesa, Pardini negou qualquer envolvimento no caso. Defesa também alega que Sandro foi ouvido como testemunha e que está colaborando com as investigações.