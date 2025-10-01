Topo

UE planeja reduzir cotas de importação de aço e aumentar tarifas para 50%

01/10/2025 08h54

Por Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia proporá o corte das cotas de importação de aço em quase metade e o aumento das taxas sobre volumes acima desses níveis para 50%, em linha com as tarifas impostas pelos Estados Unidos e pelo Canadá, disse uma fonte informada sobre os detalhes à Reuters nesta quarta-feira.

As medidas farão parte de um novo pacote para o setor siderúrgico, que será apresentado oficialmente em 7 de outubro. Stephane Sejourne, vice-presidente executivo da Comissão para estratégia industrial, informou as associações siderúrgicas nesta quarta-feira, antes do anúncio da próxima semana.

As atuais salvaguardas para o aço do bloco expirarão em 30 de junho do próximo ano. A UE e os aliados ocidentais estão tentando conter o excesso de capacidade criado pelas fábricas chinesas subsidiadas no aço e em outros setores.

A UE já restringiu as atuais cotas de importação de aço em 15% a partir de 1º de abril, e a Comissão está investigando as tendências do mercado para possíveis salvaguardas para o alumínio, bem como as taxas de exportação de sucata metálica.

O aço entrou no centro das atenções no início deste ano depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre as importações estrangeiras de aço e alumínio para 50%.

Depois de chegar a um acordo comercial geral com Trump no final de julho, a UE disse que trabalharia em estreita colaboração com Washington em uma "aliança de metais" para proteger suas respectivas produções contra a China. As siderúrgicas europeias ainda enfrentam uma tarifa de exportação de 50% para os EUA.

O comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, reuniu-se com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, na Ásia, no início deste mês, para reacender as negociações. Fontes da UE disseram anteriormente à Reuters que as novas salvaguardas seriam um ponto de partida para negociações detalhadas com Washington.

(Reportagem de Julia Payne)

