Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

01/10/2025 15h29

Um ataque de artilharia russa deixou sem eletricidade a estrutura que protege parte da usina nuclear de Chernobyl, parcialmente destruída no acidente nuclear de 1986, informou nesta quarta-feira (1º) o Ministério da Energia da Ucrânia.

"Como resultado das sobretensões, o Novo Confinamento Seguro, uma instalação-chave que isola a quarta unidade destruída da central nuclear de Chernobyl e evita a liberação de materiais radioativos no meio ambiente, ficou sem eletricidade", disse o ministério no Telegram.

