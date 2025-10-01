Topo

Trump e Xi se reunirão em quatro semanas, diz presidente dos EUA

01/10/2025 15h04

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que a soja será um dos principais tópicos de discussão quando ele se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, em quatro semanas.

"Os produtores de soja de nosso país estão sendo prejudicados porque a China, apenas por razões de 'negociação', não está comprando", escreveu Trump no Truth Social.

(Reportagem de Bhargav Acharya e Jasper Ward)

