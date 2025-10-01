Topo

Notícias

Trump diz que pedirá a Xi que China compre soja dos EUA

01/10/2025 16h30

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (1º) que planeja pressionar o líder chinês, Xi Jinping, para comprar soja americana quando se reunirem, já que os agricultores sofrem o impacto da guerra comercial entre os dois países.

"Os agricultores de soja do nosso país estão sendo prejudicados porque a China, apenas por razões de 'negociação', não está comprando", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Vou me encontrar com o presidente Xi, da China, em quatro semanas, e a soja será um tema importante de discussão", acrescentou.

Trump disse no mês passado que se reuniria com Xi à margem de uma cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na Coreia do Sul, no final de outubro. Também afirmou que viajaria à China no próximo ano.

Washington e Pequim protagonizam uma guerra de tarifas desde o início deste ano que os levou a imporem um ao outro sobretaxas escalonadas sobre suas respectivas exportações.

Embora ambas as partes tenham concordado em reduzir as tensões, a trégua é precária, com ameaças constantes.

Trump se mostra especialmente crítico com seu antecessor, o democrata Joe Biden, por não fazer cumprir um acordo comercial anterior com Pequim, negociado por ele, que obrigava Pequim a comprar determinadas quantidades de produtos agropecuários americanos.

O presidente republicano também reiterou nesta quarta-feira que estuda usar parte das receitas das tarifas americanas para ajudar os agricultores.

bys/jz/val/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Colômbia entrega parte da fazenda de Pablo Escobar para vítimas do conflito

Moraes pede atualização diária sobre tornozeleiras de Chiquinho Brazão e Daniel Silveira

Vini e Rodrygo voltam a ser convocados para amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão

Morre Jane Goodall, renomada primatologista e ativista

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Trump diz que pedirá a Xi que China compre soja dos EUA

Governo dos EUA paralisa parcialmente seus serviços e Casa Branca ameaça com demissões

Principal guerra é por alimento, diz presidente do Comitê Organizador do Rio+Agro

COI recebe delegação palestina, mas mantém postura sobre Israel

'Mais fácil aprovar IR do que tirar um pouco de quem ganha muito', diz Lula

Morre Jane Goodall, renomada pesquisadora de chimpanzés e da defesa ambiental