Três homens supostamente vinculados ao Hamas são presos na Alemanha

Três supostos membros do Hamas, suspeitos de terem adquirido armas destinadas a "atentados mortais contra estabelecimentos israelenses ou judeus na Alemanha", foram presos nesta quarta-feira (1º) em Berlim, anunciou a promotoria federal alemã.

Durante as prisões, "foram encontrados um fuzil de assalto AK-47, várias pistolas e uma grande quantidade de munições", afirmou a instituição.

O ministro do Interior, Alexander Dobrindt, declarou à imprensa estar satisfeito com a prisão "de terroristas afiliados ao Hamas que preparavam projetos de atentados na Alemanha".

No entanto, o grupo islamista afirmou em um comunicado que "não tem nenhuma conexão com as pessoas detidas" e garantiu que as suspeitas de que tenham vínculos com o Hamas são "completamente infundadas".

O Ministério Público identificou os três homens como Abed Al G. e Ahmad I., ambos "cidadãos alemães", assim como Wael F. M., "nascido no Líbano".

Contactado pela AFP, o Ministério Público indicou que ainda não conseguiu estabelecer com exatidão a nacionalidade deste último.

Segundo o MP, eles se dedicavam à aquisição de "armas de fogo e munições" na Alemanha em nome do movimento islamista palestino.

Por sua vez, Dobrindt afirmou que os suspeitos estavam "na mira das autoridades e sob vigilância havia meses", desde que chegou à Alemanha um "suspeito de terrorismo conhecido por nossos serviços [de inteligência] e que tinha contatos com o Hamas".

Este último "tentou obter armas e munições necessárias para cometer um atentado", o que levou às detenções de quarta-feira, precisou o ministro.

Os presos serão apresentados na quinta-feira a um juiz de instrução, que deverá decidir sobre os pedidos de prisão preventiva emitidos pelo Ministério Público.

