Toyota suspendeu atividades devido a temporal e não por suposta crise

Unidade afetada pela tempestade é a única que produz motores e distribui para outras plantas. Como a empresa não trabalha com estoque, teve que paralisar serviços em outros locais.

A produção da Toyota no Brasil foi suspensa devido a uma forte tempestade que danificou a unidade de Porto Feliz (SP), onde são produzidos motores, e não por uma suposta crise econômica no país, como sugere publicação feita pelo vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil).

No post, o parlamentar alega que a paralisação teria relação com a gestão econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como fontes, a postagem apresenta uma reportagem da Revista Oeste sobre a suspensão da produção e um recorte de um discurso de Lula, no qual ele parece fazer uma crítica à montadora.

Ocorre que o próprio texto da revista começa citando que a fábrica foi devastada por uma "microexplosão atmosférica". Já no trecho do vídeo recortado, Lula aparece dizendo: "Porque se eu falar bem da Toyota, como falou aqui o Haddad, a Maria [das Dores, representante dos colaboradores], o companheiro Alckmin, o meu companheiro Evandro Maggio [presidente da montadora] vai ter que me dar um carro de presente. Como o presidente da República não pode receber um carro de presente, porque vão dizer que é corrupção, então eu me eximo de falar tão bem da Toyota, porque vocês conhecem a Toyota melhor do que eu".

A fala foi feita em 18 de março de 2025, ocasião na qual o presidente visitou uma fábrica da montadora japonesa em Sorocaba (SP). Diferentemente do que a publicação sugere, o discurso não teve tom crítico à empresa. Pelo contrário, na íntegra do pronunciamento é possível ver que o mandatário enalteceu a montadora.

"Eu quero agradecer à Toyota. Eu conheço o toyotismo, companheiro Maggio, eu conheço o toyotismo desde os anos 80. Desde o meu começo na vida sindical que eu ouço falar do famoso toyotismo, o jeito de se trabalhar na produção na Toyota."

No evento, a montadora havia destacado a previsão de investir R$ 11,5 bilhões no país até 2030, com a construção da nova fábrica para produção de modelos híbridos-flex. Com previsão para começar a operar em 2026, a nova fábrica deve ter capacidade produtiva de 100 mil carros por ano, um aumento de 50% em relação ao atual parque fabril de Sorocaba.

Em comunicado feito em 23 de setembro, a Toyota informou que havia iniciado a elaboração de um relatório para entender a extensão dos impactos na planta de Porto Feliz e que tinha interrompido a produção na unidade, sem previsão de retomada das operações.

Dois dias depois, a montadora destacou que, mesmo com a expectativa de que a reconstrução da unidade de Porto Feliz leve meses, as atividades devem ser retomadas. "Mesmo diante desse cenário desafiador, a Toyota do Brasil segue confiante na superação de todos os obstáculos para uma rápida recuperação de suas atividades de produção de motores e veículos no país."

Como noticiou o portal g1, a fábrica de Porto Feliz é a única da América Latina que produz motores para a montadora. São produzidos cerca de 800 equipamentos desses por dia, distribuídos para as plantas das cidades paulistas de Indaiatuba e Sorocaba, onde são montados modelos de Toyota Corolla.

Como a montadora não trabalha com estoque, as outras unidades também tiveram suas atividades paralisadas após o vendaval, por falta desses equipamentos. Por conta disso, os trabalhadores aprovaram o layoff, medida que permite a suspensão temporária dos contratos de trabalho, garantindo a manutenção dos empregos e dos direitos dos funcionários.

Na postagem analisada, o vereador também alega que medidas do governo Lula teriam levado ao fechamento da Nissan no Brasil, o que não é verdade. A companhia passa por uma crise global e, apesar de ter anunciado o encerramento das atividades de um centro de design no Brasil e a redução das operações em países como Reino Unido e Japão, pretende aumentar os ganhos com a fábrica de Resende (RJ).

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

A publicação foi feita em 25 de setembro pelo vereador Rubinho Nunes, que conta com mais de 180 mil seguidores no X e mais de 569 mil no Instagram. O parlamentar costuma fazer vídeos e outros conteúdos críticos ao governo Lula e a políticos de esquerda.

No X, onde o post foi publicado, foram 282,7 mil visualizações, 9 mil curtidas, 2 mil compartilhamentos e 605 comentários até o dia 30 de setembro.

O Comprova entrou em contato com o parlamentar, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O autor da publicação usa uma estratégia bastante disseminada entre os desinformadores, que é descontextualizar os assuntos do cotidiano, usando algo que aconteceu - o fechamento da fábrica - e adicionando mentiras.

Outra técnica é usar tom alarmista. Neste caso, a postagem cria o temor de que a montadora teria fechado definitivamente, com consequente impacto no corte de milhares de empregos.

É sempre importante fontes de informação confiáveis, e não as redes sociais, para se certificar de que aquilo que foi apresentado é verídico ou não.

Fontes que consultamos: Reportagens e comunicados oficiais da Toyota.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Esta não é a primeira vez que circula desinformação sobre montadoras no país. O Comprova já mostrou que um vídeo chegou a inventar o fechamento de uma e a fazer projeções errôneas sobre desemprego. A AFP já checou uma peça de desinformação semelhante que levava as pessoas a acreditarem que uma fábrica da Toyota iria fechar em São Paulo.

Notas da comunidade: A publicação não recebeu nenhuma nota da comunidade.

Este conteúdo foi investigado por A Gazeta. A investigação foi verificada por Folha de S. Paulo, Terra e Estadão. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 30 de setembro de 2025.